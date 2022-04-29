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柯文哲一句話嚇壞產險界！　防疫險風暴擬有一解方

4月28日起上路的「家用快篩實名制」，一早吸引許多民眾排隊購買。（圖／張文玠攝）

▲4月28日起上路的「家用快篩實名制」，一早吸引許多民眾排隊購買。（圖／CTWANT提供）

圖、 文／CTWANT

深陷防疫保單理賠海嘯的國內產險業者，要如何集體脫困？「每家產險的大股東大老闆都被告知，要有增資的心理準備，接下來，就等疫情中心政策變化。」一名金融界人士告訴CTWANT記者，譬如說像國外宣布COVID-19不再列為第五類法定傳染病範圍內。

另一名法界人士觀察，「現在確診機率比買樂透中獎率還高，應已違反風險移轉機制，促使道德逆選擇」，「保險的本質在於風險的分散與博奕不同，博奕的心態是保險學所講的道德風險」。

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「試問近來民眾瘋狂搶賭防疫保單，到底是分散風險抑是博奕？這是值得嚴肅思考的問題。」確實，有民眾一次買了六家產險公司的防疫險，也有人因為接到業務員的推銷礙於人情而買了兩三張防疫險。

衛福部於2020年1月15 日公告，新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類法定傳染病。而據CDC公告，去年2021年確診者中有高達5%之死亡率，但至今年2022年4月24日已改變為99%以上患者只是輕症或無症狀，隨新冠病毒變種，單日確診人數也已破萬例。

台灣單日確診例從破千到破萬，疫情愈加嚴峻。（圖／翻攝自疫情指揮中心網站）

▲台灣單日確診例從破千到破萬，疫情愈加嚴峻。（圖／翻攝自疫情指揮中心網站）

產險業者分析，「現在疫情狀況，已與先前保障重症商品設計不同，當前防疫險亂象（下架、不續保），非大多數消費者所盼，業者若非生死存亡關頭，也不會輕易冒著品牌形象毀於一夕的風險。」

CTWANT記者進一步調查，若亂象持續衝擊保險業營運，恐陷入「消費者權益」、「產業」以及「政府信任感」三輸局面，動搖保險產業安全網。

CTWANT詢問產險界、學界等看法，再觀察國際趨勢，對照已停售的防疫險保單的設計架構來看，「5~6月是非常重要關鍵期，一旦政策有所調整改變，或許產險界的財務壓力可以適度解緩」一名專家提出看法說，「防疫思維需跟著滾動調整改變」。

這位專家說，隨疫苗施打普及防護力擴大，Omicron病毒造成的重症率減少，世界各地已開始重新定義現行新冠肺炎的法定傳染病等級。

例如，今年2月9日，瑞典為全球第一個宣布肺炎病毒疫情已結束大流行的國家，不但解除所有防疫措施，入境者不需接受隔離及醫療觀察、撤銷疫苗通行證、酒吧可凌晨營業，並於4月1日起調整COVID風險層級將其降級為「對社會、公衛不構成威脅的疾病」。

韓國政府也在4月25日將新型冠狀病毒傳染病等級，從最高的甲類下調至乙類，全面推進防疫和醫療體系復常工作。

「若政府單位因應未來新冠肺炎發展，比照國外做法而修訂法定傳染病之分類等級，產險業者也應將配合研擬退場機制」一名法界專家分析說，「因為防疫險理賠的對象即是包括感染COVID-19等法定傳染病患者，一旦疫情降級非屬於法定傳染病，防疫險也就要跟著改變，無需理賠。」

瑞典開出全球第一槍宣布疫情結束，全面解除防疫措施。圖為斯德哥爾摩市中心舉辦中世紀集市。（圖／新華社）

▲瑞典開出全球第一槍宣布疫情結束，全面解除防疫措施。圖為斯德哥爾摩市中心舉辦中世紀集市。

至於台北市長柯文哲拋出「快篩陽，視同確診」議題，引起防疫險保戶關注「在家裡快篩陽性的話，可以獲得理賠嗎？」這議題不僅讓產險界再次受到驚嚇，政治大學法學院、開課保險法、金融消費者保護的教授葉啟洲，就在粉專說「當然不會」。

葉啟洲表示，某市長的提議是針對防疫政策和防疫措施的處理所說的，跟保險理賠無關。防疫保單的理賠，還是要依照保單條款來決定，而不是依照防疫政策或措施，更不是依照某市長的說法。

葉啟洲遂拿起身旁某公司防疫保單的條款，裡面寫說「...經醫院醫師診斷確定罹患第三條約定之法定傳染病者...」，這個約定，不會因為防疫政策而受影響，更不會因為某市長幾句話就改變。所以要獲得理賠，不能只靠快篩，還是要經過醫院醫師診斷，確定罹患新冠肺炎，才能申請保險理賠。

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