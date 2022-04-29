國立教授遭爆霸2億家產　親妹控謀奪：貪心又超過

▲某國立大學助理教授遭親妹指控，趁老父親重病將他名下房產土地全變成自己的，企圖不讓妹妹分得遺產。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

台北市一名L小姐（化名）向本刊控訴，她的哥哥目前是北部某國立大學的助理教授，當年以攻讀博士為名出國7年，將罹病兩老「丟包」給她這個已出嫁的女兒，去年哥哥還趁父親已是半植物人、意識不清，將多筆父親名下價值約2億元的房產土地過戶給自己，「連我爸留給我們一家住的房子都不放過」。L小姐怒批親哥哥「貪心又超過」，已委請律師提告，幫自己討公道。

L小姐難掩憔悴，在丈夫陪伴下向本刊記者控訴哥哥惡行，原來她父親已經高齡92歲，經歷國共大戰，民國38年他以軍醫身分跟著國民政府來台，直到返回對岸家鄉無望，才在台灣娶妻生子，育有L小姐和其哥哥。

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因為父輾轉調職，加上很有理財頭腦，包括北中南等地都擁有房產和土地，一家人算是隱形富豪不愁吃穿。不過，老父親本該含飴弄孫、頤養天年，在去年4月住進護理之家後變成「半植物人」現況更是成謎。

「哥哥禁止我去探視或是打電話問病況，我已經整整一年沒見過父親。」L小姐難掩擔心，紅了眼眶，另一個讓她放不下心的還有罹患憂鬱症和失智症的媽媽，許久未見老伴讓老媽媽很不安，每天照三餐打電話追問L小姐父親近況。

雙親各有狀況，更奇怪的是L小姐今年3月去參加自家社區區權會，才赫然發現2016年父親留給自己和丈夫孩子居住的家，明明是父親的房產，現在所有權人竟變成哥哥的名字。

▲L小姐回憶當年哥哥突然遠走美國攻讀博士，「丟包」罹癌父親與憂鬱症母親，她無怨無悔獨自照料2老長達7年。

L小姐說「查詢後才發現，我們家的房產一月先被過給失智的媽媽，然後又贈與給哥哥」，L小姐覺得非常奇怪，順藤摸瓜發現父親名下包括台北2間房子、新北一間、台中高雄各一間房產以及幾筆土地，總共市價約2億元的資產，從去年起即開始陸續被贈與給哥哥。

「爸爸的證件、印章、存摺簿全在哥哥手裡，他已經是半植物人，怎可能去做贈與手續？」L小姐懷疑哥哥心懷不軌，故意讓重病父親氣切留著一命，趁機將財產全部放進自己口袋，為的是父親過世後，不讓她分半毛遺產。

L小姐請律師聯繫哥哥，希望「一家人」能私下協商，未料對方冷回「這些本來都是爸爸要給我的！」L小姐氣極，「2018年爸爸表示房產會對半給我們兄妹，當年哥哥聽完無法接受，爸爸才沒有寫遺囑公證等動作，沒想到哥哥連我的家都要奪走！」

目前L小姐委請律師申請母親的監護宣告，希望給失智母親好的治療外；也針對哥哥提告《偽造文書》。她怒轟「古語有云百善孝為先，在國立大學教書的哥哥為了財產根本不顧親情，算甚麼老師？」

針對L小姐狀況，律師王志超建議，由於父親健康狀況不明，家屬可以向家事法庭聲請選任父親的監護人，法院會請醫師去評估父親健康狀況，如發現父親已經無行為能力，將由家屬中推派1人或由法院遴選出監護人；也由於判定無行為能力後，依據醫療或就醫紀錄回推狀況，在無行為能力期間所有一切法律行為，譬如贈與都屬無效，財產得返還父親。另外，如當事人有「自書遺囑，也就是由自己從頭到尾書寫，載明年月日，有簽名、捺印、明載增減字數，可被認定為有效遺囑。而現今社會女男平等，法院一般判例通常認為兄妹都有繼承權，可以平分財產。

▲高齡92歲的父親去年變成半植物人後，L小姐更在今年發現自己住處的產權變成哥哥名下，連帶父親所有房產、土地全被贈與給哥哥。

對於L小姐的指控，哥哥反駁全是「鬼話」並正在蒐集證據提告。哥哥表示從小開始父親便逐步贈與以及轉移現金、房產給他們倆兄妹，妹妹也有分到，但父親重男輕女，認為財產應「傳子不傳女」，所以幾乎大部分房產土地是留給他，且都有父親意願書、人證等佐證。至於妹妹目前住處，原本是媽媽和他長期居住地，結果妹妹認為學區方便，跟父親索討疑似遭拒，未料妹妹竟把媽媽和他的東西扔出去，直接搬進去住，他不排除就此對妹妹提告，他說自己手中有父親的意願書，所以目前妹妹所居住之房產所有權人是他而不是妹妹。

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