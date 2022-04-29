新北疫調簡訊竟附正妹照！賴品妤傻眼　衛生局回應了

▲新北市衛生局疫調簡訊的網址連結竟變成正妹自拍照（右圖），引發議論。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

近日全台COVID-19疫情大爆發，其中新增確診病例數又以新北市最多，讓當地衛生局人員疲於奔命。或許因為忙中有錯，近日有確診民眾發現，新北市衛生局寄來的疫調簡訊中竟夾帶的是一張張正妹自拍照，引發網友議論，對此衛生局也緊急做出回應，表示已立即調整連結網址。

綠營新北市新莊區市議員擬參選人林秉宥28日在臉書分享，有確診民眾收到來自新北市衛生局的簡訊，內容除了告知PCR檢測為陽性，提醒居家隔離照護應注意事項，文末還附上一則短網址，請民眾協助填寫疫調資料，紀錄下過去的活動和接觸史。

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不過民眾要點開短網址填寫疫調資料時，就發現該網址連結竟導向一張正妹自拍照。林秉宥好奇地問：「有沒有這個妹的八卦？為什麼新北市政府衛生局通知確診者訊息中，短網址內容是她？」就連立委賴品妤看了也連發5個問號，直問：「這是花黑噴」（發生什麼事），新北市議員戴瑋姍亦留言喊傻眼。

貼文引發議論，也有眼尖的網友揪出，原來是「魔鬼藏在細節裡」，由於該疫調表單的短網址中包含了一個大寫的字母「I」，與字母「L」的小寫「l」極為相似，疑似因此被誤植。

對此，新北市衛生局28日晚間發出聲明稿表示，經查證網路流傳「新北自填疫調簡訊」中的縮網址，倒數第三個英文字母原為大寫「I」，被竄改為英文字母小寫「l」，因此連結出現錯誤網頁，目前已經立即調整簡訊連結網址，避免錯誤訊息影響民眾通報權益。新北市衛生局也呼籲網友，勿散播疫情謠言、不實訊息，違者可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高開罰300萬元。



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