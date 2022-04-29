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美國務卿：印太經濟架構具包容性　不會排除台灣

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

外媒3月披露，拜登政府目前沒有考慮把台灣納入印太經濟架構。但美國國務卿布林肯今天在國會澄清指出，該架構將是開放且具包容性，沒有要把任何人排除在外，包括台灣在內。

美國總統拜登（Joe Biden）去年10月宣布將成立「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），加強美國與印太經濟連結。台灣方面多次表達參與意願，200名美國跨黨派眾議員3月30日也聯名致函拜登政府官員，呼籲架構納入台灣。

但路透社3月31日引述2名知情人士表示，參議院財政委員會3月中舉行閉門會議，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在會中透露，美方現階段沒有考慮把台灣納入IPEF。

眾議院外委會今天舉行國務院2023財政年度預算請求聽證會，邀請布林肯（Antony Blinken）出席作證。共和黨籍眾議員華格納（Ann Wagner）關切台灣被排除在IPEF外一事，直指該政策做法危險且會適得其反。

華格納表示，台灣去年是美國全球第8大貿易夥伴，在亞洲則是前幾大；因為期盼台美能啟動自由貿易協定（FTA）協商，總統蔡英文政府修訂國內法律，但美方仍沒有動作。身為民主法治國家及美國全球重要貿易夥伴的台灣，理當是IPEF優先重點。

布林肯澄清指出，美方沒有此政策，IPEF將是開放且具包容性。該架構目前正處啟動階段，包含與數個潛在夥伴展開對話，強調「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」。他說，他認為美方會與區域幾乎所有國家互動。

除經濟議題外，多位議員今天也在聽證會上關切美國對台軍售項目交貨延宕的問題，包括眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾議院「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）等。

布林肯表示，美國過去多屆政府皆致力履行協助台灣自我防衛的承諾，自2017年來，美國對台軍售總額達約180億美元（約新台幣5360億元），另有總額約25億美元的直接商業銷售（DCS）軍售案，他也定期批准對台軍售。

布林肯承諾，他會確保美方簡化、縮短交付時程，讓台灣能取得自衛所需武器。但他也呼籲，台灣應強化不對稱作戰能力，嚇阻北京潛在侵略，包括進行後備軍力改革，並添購成本效益高、具活動性、致命性與韌性的系統。

國防新聞（Defense News）14日報導，台灣自2019年來向美國軍購總額近170億美元，但由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引發的供應鏈、人員短缺與運送延遲問題，美國目前尚未交付的對台軍售項目已累積達142億美元。

根據報導，這些項目包括F16戰機、「愛國者」（Patriot）飛彈系統替換零組件、刺針飛彈、MK-48 AT重型魚雷、M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲、海馬士多管火箭系統（HIMARS）、MS-110偵照莢艙、野戰資訊通信系統、RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、距外攻陸飛彈（SLAM-ER）等。

 

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