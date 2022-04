聯合國秘書長訪問期間　俄軍空襲基輔至少3傷

▲俄軍空襲基輔。(圖/路透社,下同)

文/中央社基輔28日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)正在訪問烏克蘭首都基輔(Kyiv),但基輔市長與法新社記者表示,俄羅斯今天晚間發動空襲,對基輔進行4月中旬過後第一場轟炸。

遇襲地點為基輔西部市區,古特瑞斯身邊幕僚已傳訊息給記者,證實他們很安全。

但聯合國人道事務協調廳發言人阿布瑞烏(Saviano Abreu)說,古特瑞斯及其團隊都被空襲位置距離這麼近嚇到。

阿布瑞烏表示:「這裡是戰區,但(空襲)發生地點離我們很近,讓人震驚。」他未說明團隊與遇襲地點的確切距離。

基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)貼文表示,「舍甫琴科區(Shevchenkovsky)被擊中兩次」,有3人被送往醫院。

法新社記者目睹黑煙衝上天際,舍甫琴科區一棟建築物起火,現場集結大批警力和救難人員。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)推文:「飛彈在古特瑞斯正式訪問期間擊中基輔市區。…日前他才坐在克里姆林宮的長桌旁,今天他頭上就發生爆炸。」

波多利雅科指的是古特瑞斯幾天前造訪莫斯科(Moscow)與俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)會面。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)推文:「藉由這種令人髮指的野蠻行徑,俄國再度展現出它對烏克蘭、歐洲和全世界抱持何等態度。」

古特瑞斯今天在基輔與澤倫斯基會面後說,聯合國正盡全力促成讓人員撤離烏克蘭南部馬立波市(Mariupol)的亞速鋼鐵廠(Azovstal)。現有許多戰士和平民藏身廠內。

古特瑞斯說:「此刻我只能告訴你們,我們正在盡一切所能來實現(撤離)。我不會做出任何可能破壞那種可能性的評論。」

澤倫斯基則說:「如同亞速鋼鐵廠受困者的許多親屬,我信任且相信秘書長和我們可以獲得成功結果。」

古特瑞斯也在兩人的聯合記者會上說:「我非常坦白地說,(聯合國)安全理事會(Security Council)未能用盡力量來避免和結束這場戰爭。這讓人極其失望、挫折且憤怒。」

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why