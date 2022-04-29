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拜登擬軍援烏克蘭330億美元：用俄羅斯富豪資產做補償！

▲▼美國向烏克蘭提供情報，讓烏軍能及時對俄國的攻擊做出反應，並成功擋下俄軍的導彈襲擊。（圖／路透）

▲美國向烏克蘭提供情報，同時也提供武器裝備。（圖／路透）

中央社／華盛頓訊

美國總統拜登今天提出330億美元方案，對烏克蘭提供進一步軍援，並將利用從俄羅斯富豪扣押的豪華資產，來補償飽受戰火蹂躪的烏克蘭。

美國高層官員表示，330億美元方案中有200億美元用於軍費和其他維安協助。這代表烏克蘭人民將可以取得源源不絕的武器和彈藥。

另有85億美元將用於經濟援助，並「協助烏克蘭政府應對立即的危機」；約30億美元則用於人道支援，以及應對全球糧食價格上漲。

拜登也計劃對已經飽受制裁的俄國億萬富豪進一步施壓。

白宮聲明，在拜登的方案中，「這些被沒收的盜賊資產」將用於彌補烏克蘭「受到俄羅斯侵略的傷害」。

▲▼親俄軍隊開著坦克車，駛入馬力波市區。（圖／路透社）

▲親俄軍隊開著坦克車，駛入馬力波市區。（圖／路透社）

中央社／華盛頓訊

美國總統拜登請求國會批准，為烏克蘭戰事相關問題再投入330億美元經費，其中200億美元是對烏克蘭提供的軍事援助。

一名官員透露，這筆預算大部分是「用作軍事和其他安全援助的200億美元，也就是為烏克蘭人民提供的武器和彈藥」。

另85億美元經濟援助「用於協助烏克蘭政府應對眼前危機」，還有約30億美元擬用於人道救助並因應俄軍攻烏所造成的糧食價格衝擊。烏克蘭是小麥一大出口國。

擬議中的這筆預算還包括應對美國和他國經濟混亂的經費，這由糧食供應所受衝擊到高科技製造業使用的關鍵零組件，不一而足。

拜登今天上午10時45分（台灣時間28日晚上10時45分）在白宮發表談話，宣布提出這項經費請求。

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