連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

▲連千毅、謝育全。（圖／翻攝謝育全臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

直播主連千毅發行NFT後被YouTuber「勾起你心中的惡」質疑詐騙而爆發衝突，網紅陳沂、鳳梨（吳泓逸）也對連開嗆。對此，被外界視為連千毅大哥、有天道盟太陽會背景的謝育全也出面喊話，「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了！」

據了解，謝育全是太陽會前苗栗分會會長，過去參選苗栗竹南鎮民代表落敗，親妹是民進黨籍前縣議員謝芳紋，且謝為人海派，在地方上有極高的聲量，跟連千毅有師徒之稱。

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▲謝育全希望勾惡、連千毅可以好好談談。（圖／翻攝自連千毅臉書、勾惡IG）



「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了！」謝育全28日在臉書發文表示，「身為公眾人物當要有接受公評的氣度、高度！即使受到質疑、指控，為捍衛自身清白、商譽循正當途徑申訴；面對消費者要積極釋疑，這是責任也是態度！相對的；要指控人的一方也要有合理合法的基礎，雙方多針對事情本質，少一些個人情緒，凡事自有公理、雲開總能見日！」

他說，「事件兩人都是網路紅人、佼佼者，粉絲眾多⋯相信也都年輕人居多，自然負有隱形的社會責任，你們的一言ㄧ行都將成為粉絲的模仿樣版，更應該端正身行。連日來的針鋒相對，對網路世界、真實社會皆引起波瀾、騷動，實屬雙方長輩、共同好友與擁護的粉絲所不樂見，日俱加重的負面言論只是將雙方一步步的更仇恨化，那讓這些希望雙方能圓融共處的好友、粉絲情何以堪！針對這一事件，本人謹發表此次看法意見，自當盡綿薄之力讓事情發展走向雙贏，希望有良善回應！」

▼謝育全全文如下。（圖／翻攝謝育全臉書）



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