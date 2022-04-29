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NCC認不妥！小編「練痟話」諷柯文哲　公視台語台：沒影射

▲▼NCC認不妥！小編「練痟話」諷柯文哲　公視台語台：沒影射。（圖／翻攝公視台語台臉書）

▲公視台語台小編製做「練痟話」梗圖諷柯文哲。（圖／翻攝公視台語台臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市長柯文哲日前拋出「軟性封城」一說，公視台語台27日在臉書上「看面冊學台語」單元中PO出圖卡，上方畫一名戴眼鏡、灰髮、雙手交疊的男子說「封起來」是「練痟話」，疑似暗指柯文哲。對此，NCC主委陳耀祥28日認為「練痟話」屬於負面詞語，而公視台語台則發文澄清沒有影射的意思。

民眾黨立委高虹安28日在立院交通委員會質詢NCC主委陳耀祥時，針對公視台語台小編用「練痟話」諷刺柯文哲一事質詢，認為公廣集團應該維持中立性及公共性，此舉非常不可取。對此，陳耀祥表示，公廣集團屬於全民，應該保持政治獨立性，也不適合介入政治，「練痟話」的確是負面詞，詳細情況他會再去了解。

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▲▼立法院交通委員會 NCC主委陳耀祥 立委陳椒華質詢 審查衛星廣播電視法部分條文修正草案等案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）

經過一天的風波，公視台語台28日晚間在臉書粉專表示，「看面冊學台語」系列是蒐集時事新聞製成梗圖（編按：正確應為哽圖），便於更多人學習台語，而選擇「封城」則是因為，「軟封城」、「硬封城」、「類封城」等，都是近日社群媒體上討論最高的現象。

公視台語台表示，疫情變化快速，民眾需要精確、明瞭的具體作法，太多口水名詞，不但不利防疫，而且容易引起社會恐慌。「封城」之說，易讓人聯想中國上海諸多現象。「因此將『封城之說』稱之為胡說八道（練痟話）的概念，作為梗圖，以此提供給大眾學習台語，認識時事，以及討論政策，並無影射。」

▲▼NCC認不妥！小編「練痟話」諷柯文哲　公視台語台：沒影射。（圖／翻攝公視台語台臉書）

▲公視台語台表示，該則貼文沒有影射任何人。（圖／翻攝公視台語台臉書）

公視台語台認為，他們作為公廣媒體之一，應該站在人民角度，傳播正確訊息，檢驗相關的政治、公共利益等時事話題，但也確實應更為審慎處理具爭議之議題，秉此精神及製播規範自我檢討與要求，「另外，公視基金會明日將召開的節目暨新聞自律委員會，將針對此議題，就教於學者專家並進行檢討，並依照相關工作規則做內部處理。」

網友看完紛紛留言，「這篇完美示範練痟話」、「之前不是早影射其他政治人物，再裝就不像了」、「不錯喔，已經學會政治人物打太極的招式了」、「看完這聲明才真正學到什麼是說一套做一套的<練痟話>」、「你把『公視』拿掉你要怎麼搞隨你，別讓公視側翼化了」、「這是我捐錢的公視嗎？淪為政黨打手」、「沒有影射，是直接畫出來，呵呵」。

有支持者表示，「不就某群人對號入座，還特地發文說那是在說他們的黨主席」、「柯直接被藍白粉強制對號入座阿，快笑死」、「支持小編，拒絕假中立」、「支持公視台語台」、「支持小編」、「有人想對號入座也沒辦法XD」。

也有人說，「畫一個人戴眼鏡、白袍說「封起來」，這樣要說不是影射某人，好像不大容易過關耶....我覺得貴台的台語梗圖的確常常讓人會心一笑（包括這次），但是涉及國內政治人物的隱喻本來就敏感，貴台作為公廣集團一份子，適不適合在官方粉專隱喻某政治人物？恐怕不見得適宜吧」。

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