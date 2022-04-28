北海道26人船難再尋獲3人！　其中2人「確定是成人」

▲北海道觀光船船難再度尋獲3人。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本北海道23日發生觀光船沉船意外，造成11死、15人失蹤。如今已經是事故發生第6天，稍早再度傳出尋獲3人，其中2人應該為成人。目前還剩下12名失蹤者，海上保安廳仍在持續投入搜救作業。

根據日媒ABEMA TIMES報導，載著26人的北海道知床觀光船「KAZU 1」23日上午10時出航，怎知卻在當天下午1時發生沉船意外。事故發生後的5天內，救難團隊已陸續找到11名乘客，不過經確認後皆死亡。相關單位28日下午再度尋獲3名乘客。

救難單位28日在事發周遭海域先尋獲了2人，不過性別與樣貌尚無法確認。然而消息傳出後不久，又再度尋獲1人。至今累計失蹤人數尚有12人。

相關人員透露，3名被尋獲的乘客已經確定其中2人是成人。據悉，3人都是在知床岬的羅臼側被發現，而詳細身分則仍待確認。

在此之前被打撈上岸的11人全數罹難，全員皆已確認身分。而54歲的船長豐田德幸和27歲的船員則依舊失蹤，船體至今也未被尋獲。在搜救過程中，相關單位一度透過聲納在沉船海域的30公尺深處，偵測到大型陰影，但經過救難人員下海查看後，發現只是大型岩塊，並非KAZU 1。

▲知床觀光船公司社長土下座下跪道歉10秒。（圖／路透）



KAZU 1隸屬於知床觀光船公司，該社社長桂田精一27日召開記者會「土下座」下跪道歉。而出港當天海象不穩，且KAZU 1的無線電也壞掉，船長跟社長卻執意出船，疑似未遵守國土交通省的航行標準，涉嫌違反業務過失致死罪。

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