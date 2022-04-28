網敲碗「收購麥當勞」為吃這個　馬斯克幽默親回：我無法創造奇蹟

▲ 馬斯克剛敲定收購推特，網友已經開始許願。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）敲定將以440億美元（約1.29兆台幣）買下推特（Twitter），還揚言收購可口可樂（Coca-Cola），使網友紛紛開始敲碗下一家公司。有人希望他買下福斯電視（Fox）和抖音（TikTok），還有人幫他喊出要收購麥當勞，只為吃到冰淇淋，釣出馬斯克本尊發文。

▲ 馬斯克開玩笑要電爆紅牛。（圖／翻攝自Twitter）

馬斯克27日在推特上發文表示，「我的下一步就是買下可口可樂（Coca-Cola），然後把古柯鹼放回去。」有網友留言附上可口可樂1894年首度公開販售含有古柯鹼的可樂圖片，開玩笑要馬斯克重現這項產品，馬斯克也霸氣回應，「電爆紅牛（Red Bull）！」

▲ 馬斯克回應網友希望他買下麥當勞的許願。（圖／翻攝自Twitter）

馬斯克稍早特地分享另一則網友許願，內容是他「要買下麥當勞，然後修好所有冰淇淋機」。對此他幽默表示，「聽著，我無法創造奇蹟，好嗎？」

此外，有網友因為想看新一季科幻影集，敲碗馬斯克買下福斯電視，他也親自回應，「有真科幻的科幻影集感覺很棒。」還有人希望他「買下抖音，然後把它刪了」，引來上千網友轉推。

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