日本逾1千萬「疫情補助金」匯錯了　他1人領走463戶津貼！拒絕還款

記者張寧倢／綜合外電報導

日本因新冠疫情導致許多家庭生計陷入危機，山口縣阿武町規劃向受影響的低收入家庭發放疫情補助金，卻不小心將原本要發給463戶家庭的金額，全數匯給同一戶家庭，由於每戶可得10萬日圓，加起來共匯了4630萬日圓（約新台幣1047萬元）。然而，戶長卻以款項已轉出帳戶為由，拒絕返還補助金。

▲日本發生補助金匯款烏龍，地方政府誤將400多戶的補助金匯進同一帳戶，且收到鉅款的民眾拒絕繳回。（圖／翻攝自Facebook／山口県阿武町@abutown）

根據《讀賣新聞》等日媒報導，阿武町當局8日以受疫情影響導致生活陷入困難的家庭為對象，發出每戶10萬日圓（約新台幣2萬2500元）的國家臨時特別補助金，然而，作業時卻將4630萬日圓錯誤地匯進同一戶家庭的帳戶。最初收到鉅款的戶長表示會將錯匯的金額返還，結果在上周出現驚人反轉，戶長突然「拒絕還款」。

阿武町町長花田憲彥表示，戶長向他聲稱，匯進來的錢已經轉到其他帳戶，而且已無法追回，因此不能退還補助金。戶長和他道歉，「我也無能為力，我不會逃跑的，我會為此罪行付出代價。」副町長中野貴夫表示，「聽說可能是全額都用光了。」

對此，花田憲彥27日在町議會全員協議會後向村民與議員道歉，「真的非常懊悔遺憾，向民眾表達誠摯的歉意」，目前連金錢的去向也未能得知，由於這是寶貴的公款，希望能答應歸還，當局正在盡最大努力，盼盡快追回更多金額，並與律師協商往後的應對方案。

議長末若憲二受訪時則表示，目前議會也對此事束手無策，但只要一有新動向，就會收到相關單位的說明。

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