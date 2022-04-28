嬰幼兒有福了！莫德納尋求FDA批准「6歲以下兒童」接種疫苗

▲莫德納28日將向FDA要求批准6歲以下兒童接種莫德納疫苗，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

知情人士透露，有鑑於莫德納疫苗在嬰幼兒群體中的表現良好，因此美國藥廠莫德納預計將在當地28日，向美國食品藥物管理局（FDA）申請許可，要求批准6歲以下兒童接種莫德納疫苗。此前，莫德納曾放話希望在今夏前開始為幼童施打小劑量疫苗，不過外媒指出，莫德納可能最快要到5月4日才能完成申請。

據《紐約郵報》報導，新冠疫情嚴重的美國，迄今只允許12歲以下兒童施打輝瑞疫苗（BNT），而5歲以下的兒童，至今仍未獲得資格接種新冠疫苗。美國政治新聞公司《政客》最近援引3位知情人士消息指出，莫德納藥廠在臨床實驗顯示其疫苗對嬰幼兒和學齡前兒童都有效後，將正式於28日向FDA申請批准6歲以下兒童接種莫德納疫苗的許可。

莫德納3月公布的數據顯示，6700名接種了四分之一劑莫德納疫苗的兒童，體內保護力與接受2劑完整疫苗的年輕人相當，而且接種後的嬰幼兒和學齡前兒童，在面對Omicron病毒時，疫苗產生的保護力也與一般成人差不多，兒童接種後也只出現了輕微副作用，讓莫德納對幼兒接種疫苗的信心大增，並計劃要求FDA在今夏前批准2種針對幼童的小劑量疫苗。

儘管如此，《政客》指出，莫德納仍需要向FDA提交最終數據，而且預計最快要到5月4日才能完成申請。FDA與莫德納暫時拒絕對相關新聞做出回應，不過莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）此前曾表示，「有鑑於嬰幼兒對新冠疫苗需求的提高，我們正與美國FDA和全球監管機構合作，盡快提交數據，希望能儘早讓孩子們也能獲得保護力。」