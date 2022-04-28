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18歲女賣肉當網紅每月爽賺92萬　媽眼紅突然脫衣加入：一起拍吧

18歲女賣肉當網紅每月爽賺92萬　媽眼紅突然脫衣加入：一起拍吧。（圖／翻攝自Twitter／brittany olivia）

▲母女一起當網紅拍片的貼文，讓2人爆紅。（圖／翻攝自Twitter／brittany olivia）

記者李振慧／綜合報導

英國正妹奧莉維亞(Brittany Olivia)剛滿18歲，便脫衣在成人網站OnlyFans上拍片成為網紅，最近剛滿21歲的她，每月收入可達英鎊25,000元（約台幣92萬元），沒想到媽媽得知她的收入後十分心動，竟然向她提出母女一起拍片的想法。

奧莉維亞接受英國《每日星報》採訪時表示，她在成為網紅之前曾做過6份工作，大多是女服務生的工作，每天早上6點多就起床，辛勤努力工作卻只能賺微薄薪水，所以一滿18歲便決定當成人網紅拍片賺錢。

奧莉維亞表示，媽媽對於她的工作十分支持，但沒料到對方也想加入，「有天她突然闖進我房間說要一起拍，我一開始聽到只覺得好奇怪，可是後來我們認真談了這件事，並一起設計什麼樣的貼文能有效增加2人粉絲數」。

奧莉維亞後來po出和媽媽一起當網紅的消息立即在網路上被瘋傳，讓她粉絲數瞬間從百破千，手機還因為通知太多差點當機，「我完全沒有向親朋好友宣傳，結果幾乎所有認識的人都主動私訊我這件事」，收入滿檔的她目前已離開英國搬到巴貝多(Barbados)居住，而媽媽現在也仍在拍片，並且十分支持她的事業。

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