BNT疫苗「本週將簽約」！陳時中：5月中前成人、兒童劑型都會來

▲輝瑞/BNT疫苗。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

BNT兒童疫苗採購卡關多月終有進展，衛福部今（28）日上午在行政院院會報告指出，本週將簽訂BNT疫苗供應協議，預計採購220萬劑兒童疫苗與180萬劑成人疫苗。指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會進一步透露，5月中前成人與兒童劑型會先到貨一部分，也要求廠商先把相關批號送來台灣進行相關檢驗，以利到貨後能儘速啟用。

昨日疫苗接種9萬9302人次，第一劑涵蓋率84.69%、第二劑79.96%，基礎加強劑0.84%、追加劑58.87% 總體接種率83.08%。

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陳時中表示，昨日疫苗接種數不算高，「還可以打更多」，希望靠國人一起努力，以期在5月中把第一劑接種率拉高到88%、第二劑82~83%，追加劑則以65%為目標，如此才能建構更堅強的防線。

衛福部次長薛瑞元昨上午在立法院表示，輝瑞/BNT疫苗預計本週簽約，但兒童專用劑型數量目前暫時不確定有多少。

陳時中同日下午在記者會回應，疫苗小組成員突破層層困難，簽約是可以完成的，但多少劑要等簽約完才會與國人報告。

6至11歲學童接種莫德納疫苗最快5月2日起施打，但目前北市調查接種意願不到五成，外界仍盼有其他廠牌供選擇。指揮中心自2個多月前洽購輝瑞/BNT疫苗，但卡在四方合約喬不攏，近期終於傳出好消息，未來學童與家長將多一項選擇。