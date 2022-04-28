她被俄軍當誘餌　挨家挨戶「找女人洩慾」！遭性侵後：像活在地獄

▲ 俄軍撤離後，博羅江卡一片狼藉。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭指控俄軍性侵平民婦女，基輔近郊城鎮博羅江卡（Borodyanka）附近村莊一名受害者受訪表示，俄軍將她當成誘餌，逼迫她挨家挨戶敲門，帶走他們看上的女性，還目睹鄰居因反抗而當場被殺。雖然她事後幸運逃脫，但在俄軍撤離後，遭到羞辱的陰影仍令她痛苦不堪，有如活在地獄一般。

《每日電訊報》報導，化名安娜的烏克蘭婦女住在博羅江卡附近的小村莊，自從村裡的電力被切斷後，她和丈夫亞歷克斯只能睡在屋裡唯一比較溫暖的廚房裡，3月9日晚間入睡後聽見敲門聲，打開大門赫然是3名俄國軍人。

名為薩沙（Sasha）的俄軍指揮官和2名年輕士兵奧列（Oleh）、達尼亞（Dania）當天稍早便曾闖入安娜家中，搶走筆電和手機，沒想到當晚喝醉後又來敲門，對安娜命令道，「妳和我們一起去找其他女人」，還用槍抵著亞歷克斯，揚言將他帶到俄國總部。

他們接著強迫安娜敲遍所有鄰居家門，詢問有誰在家。安娜提到，俄軍開門見山地說，他們想帶走女人。來到最後一戶人家時，男主人試圖阻止俄軍進門，俄軍要求他後退，但他拒絕，他們竟當場將他射殺。

這群俄軍將安娜和另一名女子強行帶到一間廢棄的房屋，對她們非常粗魯，甚至用抱怨的語氣嫌她們年紀太大，「一個41歲，一個43歲」。奧列將另一名女子帶上樓後，安娜被迫和達尼亞獨處。得知達尼亞僅有19歲時，安娜對他說，「我都能當你媽媽了，我有個和你一樣大的兒子」，卻沒能阻止達尼亞對她「做可怕的事」。

達尼亞性侵得逞後還威脅安娜，若不聽話就要將她帶到司令部，「為所有士兵服務」，所幸安娜趁他離開房間時順利脫逃。當時已經過了午夜，安娜沿街邊跑邊哭著找亞歷克斯，後來因害怕再被俄軍抓走，只能回到家中，才發現亞歷克斯躲在屋頂上，二人終於會合。

安娜事後前往就醫，所幸身體狀況穩定，沒有懷孕。但俄軍撤出後，遭受性侵、目睹死亡的經歷仍令她焦慮，光是聽見狗叫聲都驚嚇不已，至今仍害怕會再被擄走。她在42歲生日前夕接受《每日電訊報》訪問，過程中忍不住落淚，「我覺得自己像一頭野獸，生活在地獄裡。」

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