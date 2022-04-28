24歲小資女極度節省！每月餐費「低於200元」　4年存到235萬買房

▲南韓24歲女子狂省4年生活費，存1億韓元買房。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓SBS電視台《生活達人》日前訪問了24歲上班族女性郭芝賢（音譯，곽지현）搬出原生家庭，獨自在外生活，卻能在4年內存到1億韓元（約新台幣235萬元），還在3月貸款買下一套公寓。她公開自己省錢招數，透過各種集點、兌換優惠，每個月的伙食費大約只花8400韓元（約新台幣198元）。

綜合《中央日報》等韓媒報導，24歲小資女郭芝賢日前在綜藝節目上公開了自己工作4年就存到錢買房的故事，她2017年開始就業，只要一有空就做副業，月收通常落在200萬韓元（ 約新台幣4.7萬元），最忙的時候可賺到230萬韓元（約新台幣5.4萬元）。

報導指出，南韓2022年以最低時薪換算為月薪大約是191萬韓元（ 約新台幣4.5萬元），郭芝賢的收入在南韓並非特別優渥，但她卻特別會省錢，尤其在伙食費方面，每月花不到台幣200元。她盡量在家煮飯，很少叫外賣，透過在App登記發票、收集外盒上的贈點等，累積點數兌換食材。她平時不喝礦泉水，而是在家自己泡茶喝，就連活動贈品的礦泉水也轉手賣出。

郭芝賢省吃儉用之下，終於在2021年12月存到1億韓元（約新台幣235萬元），並在今年3月幸運抽中了公寓的特別認購權（註：南韓對首購族、多子女家庭、新婚夫妻等的對象提供特別供給名額），拿到合約書後回家的路上，連她自己都不敢置信，雖然從小認為貸款負債感覺是很嚴重的事，但現在卻很期待為自己繳房貸的日子。

郭芝賢表示，爸爸的情緒疾患、媽媽的酒精成癮症等讓她比別人早熟懂事，完全是為了對自己負責而拚命賺錢，雖然為了賺錢比別人少了一些生活經驗，但她並不後悔。原本以為賺到1億一切辛苦就會結束，但當她發現有這些錢卻買不到房的時候，隨之而來的失落感更大，結果就突然中了人生第一次大獎。她自我勉勵，「這段時間真的辛苦了。未來我的人生將會更加明亮。」

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