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大學校長臉書狂po「空姐偷拍照」　變態稱：大家一起流口水

▲▼變態！名大學校長專拍性感爆乳空姐　還稱要讓後輩「垂涎三尺」。（圖／臉書）

▲該名校長臉書有多張偷拍空姐的照片。（圖／臉書）

記者王佩翊／編譯

泰國一名知名大學的校長被爆出在搭乘飛機時，偷拍空姐的照片，事後甚至還將照片發布到自己的臉書，並配上變態文字「要讓大家看到流口水」。相關行徑被同為臉書好友的網友踢爆，引發熱烈討論。然而經網友調查才發現，這名變態校長其實早已非第一次這樣做。

根據sanook報導，泰國藝術大學是當地的知名學府，而校長塔翁瓦特（Chaichan Thawornwet）卻涉嫌未經過空服員同意，偷拍對方的照片，並將相關照片上傳至自己的社交軟體，同時配上讓人作嘔的文字。

塔翁瓦特原為泰國藝術大學的副教授，他2013年首度晉升為校長，不過2017年卸任，隨後又在2019年再度擔任校長至今。然而作為校長的他私下行徑卻十分不檢點，日前他搭乘越捷航空時，偷拍空姐照片，並將照片上傳至臉書寫道，「搭飛機的時候，我總是喜歡拍空姐，並傳給我的後輩，讓他們垂涎三尺。」

▲▼變態！名大學校長專拍性感爆乳空姐　還稱要讓後輩「垂涎三尺」。（圖／泰國藝術大學官網）

▲塔翁瓦特曾兩度擔任泰國藝術大學校長。（圖／泰國藝術大學官網）

該篇荒謬貼文隨即被臉書好友截圖，許多網友看到身為教育工作者的塔翁瓦特竟然做出如此癡漢的行徑，紛紛責備他是變態。事發後，塔翁瓦特持續被炎上，更有網友發現，他早非第一次這樣做。

網友發現，塔翁瓦特在2月10日與4月15日都曾分別偷拍空姐的照片，並上傳到臉書。儘管塔翁瓦特事後聲稱自己只是單純想要紀錄空姐的工作情形，無意騷擾對方，但是仍然未能滅火。

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