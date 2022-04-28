不是恐攻！埃及MS804空難調查出爐　機長「1動作」害死全機66人

▲2016年墜毀的埃及航空公司MS804班機空難調查報告出爐。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

埃及航空公司MS804號班機在2016年5月19日，從法國巴黎飛往埃及開羅的旅途中，突然在希臘克里特島（Crete）和埃及北部之間墜毀。最新調查發現，導致飛機失事的原因是機上一名飛行員在駕駛艙內抽菸，引發機上火災，並最終導致至少66人死亡。

據《紐約郵報》報導，在最初的飛機空難調查中，埃及當局將墜機原因歸咎於恐怖襲擊所致，並聲稱在遇難者遺體中發現爆炸物痕跡。不過，法國航空事故調查處（BEA）長達134頁的最新調查顯示，MS804號班機的飛行員舒凱爾（Mohamed Said Shoukair）在飛行途中抽菸時，火苗點燃了駕駛艙氧氣面罩漏出的氧氣，在機上引發火災，最終導致了這起空難的發生。

報導稱，埃及航空公司一名維修人員在空難發生的3天前，曾更換了這架飛機的氧氣面罩，並意外將它的釋放閥設置到「緊急位置」。據安全手冊記載，這樣的行為可能會導致氧氣面罩中的氧氣外洩。更令人難以置信的是，在事故發生前，埃及航空是允許飛行員在駕駛艙內抽菸的，不過在MS804墜機後，當局突然緊急下令，禁止飛行員在機上抽菸。

法國航空專家表示，埃及航空過去允許飛行員抽菸一事讓人驚訝，因為在機上抽菸若遇上氧氣洩漏，極有可能引發火災，而埃及航空公司在這個時間點突然修改指令，也讓人起疑。目前巴黎上訴法院已經以過失殺人罪，開始審理這起致命的飛機墜毀事件，不過埃及當局卻多次拒絕發布自己的調查報告，而頻遭遇難者家屬譴責。