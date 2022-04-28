「快篩實名制」4小時賣出近20萬份！　2560家藥局已售罄

▲藥局外擠上百民眾搶購「78組」快篩，藥局準時開始發放號碼牌。（圖／記者邱中岳攝）



記者嚴云岑／台北報導

「快篩實名制」今（28）日上路，民眾只要拿著健保卡就能到藥局買一組5入500元的快篩試劑，根據健保署最新統計，截至上午11點為止，已售出快篩試劑達19萬9705份，若以每間藥局限售78份計算，已有2560家藥局已售罄，超過參與據點的一半。

本土新冠疫情延燒，民眾對快篩試劑需求倍增，中央疫情指揮中心宣布家用快篩試劑比照「口罩實名制」開賣，民眾可持「健保卡或居留證」購買，無年齡限制，每人限購5支，採身分證字號尾碼分流，星期一、三、五、日由尾碼單號者購買，星期二、四、六、日由尾碼雙號者購買。

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上午7時開賣後，不少藥局均出現排隊人潮，健保VPN系統還一度當機。對此，健保署長李伯璋證實，上午8時30分左右因大量民眾購買，的確導致系統壅塞，但健保署已於8時45分搶修完成，之後都可順利使用。

指揮中心規劃的快篩實名制，須由民眾需憑健保卡購買，僅有4,909家健保特約藥局及58家偏鄉地區衛生所可購得，每間藥局配置78人份，後續將由指揮中心規劃。

李伯璋表示，第一期快篩實名制共有共4965家藥局進貨，其中4844家78份，121家地處偏鄉的藥局，則一次配發4天、312份，今日發配總計共可販售41萬5584份。截至上午11時，已有19萬9705份快篩試劑已賣出。

▼快篩實名制每人限購5支。（圖／記者邱中岳攝）