道交條例46項新制4／30上路　紅黃線違停民眾不得拍照檢舉

▲▼道交條例新制30日實施，民眾對於紅黃線違停不用再拍照檢舉，但可報警處理。（圖／交通大隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

道路交通管理處罰條例已修正並在30日起實施，台中市警察局交通大隊提醒，正面表列46項民眾可檢舉的交通違規項目，包括駕駛人不當行為（不使用燈光、超車、闖紅燈），以及檢舉同一車輛在同一連續違規行為未逾6分鐘者，警方以舉發一次為限；或是違規停在交岔路口、公車招呼站、消防車出入口，併排停車以及占用身障停車格等，至於停在紅黃線，不再受理民眾拍照檢舉，但仍可報警處理。

因應交通違規新制施行，台中市警局也調整民眾檢舉交通違規網頁（https://suggest.police.taichung.gov.tw/traffic/），在違規事項欄位採下拉式正面表列46項可檢舉之違規法條與違規事實，包括「動態違規」41項、「靜態違規」5項，此外，民眾如發現紅黃線、人行道等處違規停車，雖然不再開放民眾自行舉證檢舉，但民田中人仍可透過110報案專線檢舉，由轄區派出所員警到場處理執行取締。

交通大隊表示，對於修正道交條例明定檢舉項目，以及針對連續舉發予以限制，對於改善民眾浮濫或挾怨報復檢舉等情形會有所改善，呼籲民眾勿有不理性、針對性及報復性的報案行為，並以嚴重危害道路交通行車秩序之違規行為優先，讓警力達到最有效的運用。

動態違規41項，主要以對交通安全危害性較高，且警察不易實施稽查取締之違規項目，靜態違規5項，主要限縮在路口、公車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內等嚴重影響交通安全與秩序之違規停車。