俄部署「海豚軍團」保護海軍基地　防烏克蘭特種部隊潛入破壞軍艦

▲受過專門訓練的海豚很有可能是在執行「反潛水員任務」。（圖／示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

依據最新衛星影像分析，俄羅斯在黑海海軍基地部署受過訓練的海豚，很有可能是在執行「反潛水員任務」，防止烏克蘭特種作戰部隊從水下潛入港口破壞軍艦，保護基地。

***BREAKING***



Evidence #Russian Navy trained dolphins deployed to entrance of Sevastopol Harbor during #Ukraine war. You heard it here first.



First found in low-resolution Sentinel 2 imagery



Thx for help from @COUPSURE and unnamed othershttps://t.co/Fhtek0CVaA — H I Sutton (@CovertShores) April 27, 2022

美國海軍研究所（USNI）、衛報報導，位在克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）是俄羅斯海軍在黑海最重要的海軍基地。不過早在今年2月，也就是俄羅斯展開入侵烏克蘭前後，俄羅斯就在克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）軍港防波堤內設置2個海豚圍欄。

衛星影像顯示，多艘俄羅斯海軍船艦停靠在港內，儘管位置是在烏克蘭飛彈射程之外，但仍容易遭受水下破壞，而受過專門訓練的海豚很有可能是在執行「反潛水員任務」。儘管未知烏克蘭當局是否有計畫發動相關行動，但海軍分析認為，受過訓練的海豚是有效防禦潛水員的手段之一。

Trained Russian Navy Dolphins are Protecting Black Sea Naval Base, Satellite Photos Show - USNI News Images from @Maxarhttps://t.co/lFbNArGNkj pic.twitter.com/ZkOnwSwHLQ — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) April 27, 2022

回顧歷史，其實美國與俄羅斯在冷戰期間均針對海豚進行軍事用途訓練，像是使用回聲定位能力來探測水雷等水下物體。蘇聯海軍當時曾在黑海地區訓練海豚，但在1991年解體後，原本訓練海豚的部隊轉入烏克蘭，隨著俄羅斯2014年併吞克里米亞，該部隊就被俄羅斯海軍控制，俄方擴大執行海洋哺乳動物訓練計畫。

另方面，在敘利亞戰爭期間，依據2018年衛星影像畫面，俄羅斯也在敘利亞港口城市塔爾圖斯（Tartus）海軍基地使用海豚。

海豚並非俄羅斯軍方訓練的唯一海洋生物，在北極圈，俄羅斯北方艦隊（Northern Fleet）使用白鯨、海豹等海洋動物進行軍事訓練。2019年4月23日，挪威海岸出現一隻訓練有素的白鯨，被認定是從俄羅斯海軍項目中逃出。