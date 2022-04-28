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愛美不要命！19歲女大生瘋抽脂　「1次抽31公斤」8天後慘喪命

記者王佩翊／編譯

埃及一名19歲女孩因為對自己豐腴的身材感到自卑，因此說服母親帶她去做抽脂手術，沒想到卻遇到庸醫，從她身上一次取出5英石的脂肪（約31公斤），導致她在1週後因為胃部與肺部的血塊喪命。執刀醫師聲稱自己是歐洲與美國整形外科醫師協會的成員，然而事後卻被踢爆，他除了埃及當地的醫學協會，並未參加其他組織。

根據《太陽報》報導，英國美容整形外科醫師協會（British Association of Aesthetic Plastic Surgeons）最近揭發了各國整形手術的亂象，部分醫師以低廉的價格吸引病患，同時規避法律進行高危險的抽脂手術，嚴重危害到病患的性命，甚至導致他們死亡。

▲▼手術,麻醉,醫生,外科。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲死者從網路上找到一名整形醫師，並接受抽脂手術。（圖／取自免費圖庫pixabay）

來自埃及的受害者家屬艾哈邁德（Amal Ahmed）便現身說法，她就讀於法律系的19歲女兒夢娜（Menna）體重約16英石（約101公斤），由於長期不滿自己的身材，又想要快速減肥，因此夢娜便打算進行抽脂手術。剛開始的她一度被整形醫師阻止，醫師告訴夢娜，按照她的情況，其實只需要節食，抽脂手術並不適合她。

沒想到夢娜並不死心，於是她從網路上找到另一名整形醫師格爾格斯（Mina Gerges），隨後便帶著媽媽艾哈邁德到診所諮詢。不放心的艾哈邁德不斷地詢問醫師有關安全的疑慮，但對方聲稱這只是一個小手術，病患甚至可以在手術期間用手機打電話。

夢娜隨後便到該診所接受抽脂手術，手術後醫師格爾格斯告訴家屬，他已經從夢娜身上取了5英石的脂肪（約31公斤）。值得注意的是，埃及的相關法律中並未限制抽脂手術可以去除了脂肪量，但是根據英國整形外科醫師協會指導方針規定，抽脂手術最多只能取出0.5英石的脂肪（約3.1公斤），夢娜取出的脂肪量嚴重超過這個安全範圍。

手術後第8天，夢娜在母親和阿姨的陪同下返回診所複診，因為她當時痛苦地無法走路，甚至只能坐在輪椅上。然而格爾格斯見到她們後，卻拒絕替她檢查，並聲稱這都只是縫合的副作用，沒什麼大不了。當天晚上夢娜被家人發現倒在床上不省人事，嚇得家屬連忙將她送醫，然而在經過搶救後，她仍不幸死亡。

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