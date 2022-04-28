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拜登5月下旬訪日韓！先見尹錫悅、岸田　隨後參加四方安全對話

▲▼拜登26日晚間在波蘭華沙針對烏克蘭危機發表演說。（圖／路透）

▲拜登5月將出訪亞洲，並與各國領導人會面。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登預計5月20日至24日出訪南韓與日本，而這也是拜登上任後首次的亞洲出訪行程。白宮雖未公開詳細的日程，但根據外媒報導，他預計會在21日會晤南韓總統當選人尹錫悅（屆時已上任），23日會晤日本首相岸田文雄，最後則會在24日參加四方安全對話（Quad）。

白宮發言莎奇（Jen Psaki）發表聲明稱，拜登此行將分別與南韓總統當選人尹錫悅、日本首相岸田文雄召開峰會，共同討論安全、經濟以及合作，還會參加在東京舉辦的美日印澳四方安全對話（Quad），與各國領導人會晤。

▲▼美韓正在協商，拜登5月下旬訪問日本前，先順道停留南韓2天1夜，同時會晤南韓新總統尹錫悅。（圖／路透社）

▲拜登5月下旬訪問日本前，將先前往南韓，會晤南韓新總統尹錫悅。（圖／路透社）

CNN報導，拜登的亞洲行受到新冠疫情影響，因此直到上任一年多後才啟程，比其他總統還要來得晚，但此次出訪，他將與盟友們聯手，共同應對俄羅斯，並維護印太地區的各項挑戰。

拜登預計在20日至22日期間參訪南韓，期間會於21日會晤尹錫悅，啟程前往日本後，則會於23日與岸田文雄見面，隨後在24日參與舉辦於東京的四方安全對話峰會。而這也是拜登上任後的首次亞洲出訪行程。

先前有報導指出，北韓領導人金正恩有意在尹錫悅上任前加速發展核武，此舉也引發美國官員憂慮。而美韓峰會越快舉行，越能鞏固兩國間的同盟關係，因此拜登此行也被認為是考慮到朝鮮半島安全問題的急迫性。此外，尹錫悅也將成為最快與美國總統會晤的南韓總統。

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