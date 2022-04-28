一早就賣6萬份！快篩實名制當機　健保署：大量購買塞爆系統

記者嚴云岑／台北報導

「快篩實名制」今（28）日上路，民眾只要拿著健保卡就能到藥局買一組5入500元的快篩試劑，但不少藥局一開賣發現健保卡系統當機暫停販售。對此，健保署長李伯璋表示，上午8時30分左右因大量民眾購買，的確導致系統壅塞，但健保署已於8時45分搶修完成，現已可順利使用。

本土新冠疫情延燒，民眾對快篩試劑需求倍增，中央疫情指揮中心宣布家用快篩試劑實名制於今（28）日上路，比照「口罩實名制」民眾可持「健保卡或居留證」購買，無年齡限制，每人限購5支，採身分證字號尾碼分流，星期一、三、五、日由尾碼單號者購買，星期二、四、六、日由尾碼雙號者購買。

由於現階段快篩實名制，民眾需憑健保卡購買，所以僅有4,909家健保特約藥局及58家偏鄉地區衛生所作為通路，每間藥局配置78人份，後續將由指揮中心規劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲快篩實名制上路。（圖／記者林敬旻攝）

健保署表示，為應快篩實名制建置「防疫家用快篩試劑管控系統」，依疫情指揮中心規定於今（28）日上午7:00開啟，截至今早9:00，已出售快篩機構家數2,323家，已出售快篩份數︰59,214份，於今早8:30因大量民眾購買，導致系統擁塞，健保署於8:45修復完成，現已可順利使用，民眾可至上述4,967家販售地點購買。

李伯璋指出，為讓民眾便於查詢快篩實名制各販售點，可至健保署全球資訊網首頁(www.nhi.gov.tw)/主題專區【家用快篩試劑實名制專區】，提供4個家用g0v快篩試劑地圖查詢或至中華民國藥師公會全國聯合會「實名制快篩販售專區」查詢。

健保署統計防疫家用快篩管控系統統計截至4/28 上午9：00：

(1)已出售快篩份數︰59,214

(2)已出售快篩機構家數︰2,323

(3)有效販售家數︰4,965

▲快篩實名制上路首日，系統嚴重當機，改採人工影印健保卡。（圖／記者林敬旻攝）