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最新特別301報告出爐！美肯定台強化商業秘密　中國再列優先觀察

▲▼美國貿易代表戴琪。（圖／路透）

▲美國貿易代表戴琪。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

美國貿易代表署今天公布特別301報告，中國再度被列入優先觀察名單。報告中肯定台灣在強化商業機密上的努力，但也關切台灣的非法盜版問題。

美國貿易代表署（USTR）今天公布2022年特別301報告，阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯與委內瑞拉共7國被列為優先觀察名單，巴西、加拿大、墨西哥、泰國、土耳其與越南共20國被列為觀察名單。烏克蘭今年因為俄羅斯軍事入侵之故暫停檢視。

報告在提到台灣時表示，去年6月美台召開台美貿易暨投資架構協定（TIFA），討論商業秘密保護、版權立法與數位盜版等議題。

報告指出，美國使用所有可用貿易工具確保貿易夥伴為商業秘密提供強有力的保護並執行商業秘密法。鑑於商業秘密盜竊具有全球性，美國貿易夥伴的行動也至關重要，包括歐盟、智利與台灣等貿易夥伴近來強化或持續努力強化商業秘密制度。

不過，報告也指出，全球仍有許多非法訂閱影音串流平台服務，包括中國、台灣、香港、印度、新加坡、泰國、越南、巴西、阿根廷等地都有嚴重的盜版情況，中國更是相關設備的製造中心。

至於中國，報告儘管對中國先後修改專利法、著作權法與刑法，以保護智慧財產權的措施表示歡迎，但仍對中國執法成效、缺乏透明度與司法獨立有所質疑，並呼籲中國提供智慧財產權保護與執法的公平競爭環境，避免要求或施壓技術轉移，開放中國市場。美國貿易代表署也持續密切關注中國在履行第一階段美中貿易協議的承諾。

此外，報告也對中國的商業秘密竊盜、惡意商標註冊、假冒偽造商品、網路盜版等問題表達關切。

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