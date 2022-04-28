佛奇高喊美國疫情已「脫離大流行」　1天後卻改口：有減緩但未結束

▲白宮首席醫療顧問佛奇表示美國已經脫離新冠大流行階段，卻不到一天就改口。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國「防疫隊長」、白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）日前於美媒PBS受訪時表示，美國新冠疫情已脫離大流行階段。然而，相隔一天後，佛奇隨即改口稱，目前疫情雖已減緩並進入更可控制的階段，「但絕對不意味著大流行已經結束。」連白宮發言人也出來緊急滅火，強調COVID-19並未結束。

根據《紐約郵報》報導，佛奇博士26日在PBS新聞節目「NewsHour」上被主持人問到，「我們距離疫情大流行結束還有多遠？」佛奇當時給出的回應是，「我們肯定已經脫離了大流行階段。也就是說，每天沒有90萬例新確診，沒有數萬人住院、數千人死亡。疫情目前處於低程度。」

相隔一天，佛奇27日卻在美聯社訪問中改口，「我們正處於大流行的不同時刻，在經歷冬季確診激增後，美國疫情現已減緩，並進入更加可控的階段。但這絕不意味著大流行已經結束。」同日，佛奇也向《華盛頓郵報》表示，「世界仍處於大流行之中，這是毫無疑問的。希望任何人不要對此產生任何誤解。」

不僅佛奇態度大轉，拜登政府官員也出面解釋。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在每日例行記者會上被問到，若美國已結束大流行階段，那為何還需要採取緊急防疫措施。她表示，佛奇博士指的是，住院與死亡率已經下降，「我們正處於疫情大流行的不同階段，這是絕對正確的。」莎琪強調，「我們也知道，COVID-19並未結束，大流行也沒有結束。」

事實上，現年81歲的佛奇博士在2021年底也曾主張要打完1劑追加劑，才能算是「完整接種」新冠疫苗，結果幾天後又改口稱，不需要額外劑量就可以達到標準。另外，佛奇似乎也曾主張要求美國人搭乘國內線航班也要接種疫苗，但接著又說，人們不應該期望聯邦政府強制要求乘客接種。

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