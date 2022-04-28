快訊／8點42分地牛翻身「規模4.1」！高雄最大震度4級 記者曾筠淇／綜合報導 地牛翻身！高雄市8點42分發生有感地震，規模4.1，震央在高雄市桃源區。各地最大震度為高雄市桃源4級；台東縣2級；台南、南投、嘉義、花蓮1級。 [廣告]請繼續往下閱讀... ►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多 ►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶 ET快訊 初二回娘家被罵「破麻」 高雄女餵母喝尿再踹死她 快訊／北市議員確診再+1！ 她染疫「喉嚨痛、咳嗽」 士官長也是CEO！開公司賣用品給部隊 左營軍區遭搜索 快訊／今本土傳飆破1萬3！ 陳時中14:00說明 實聯制取消改用社交距離App 中國手機恐不能用 藥局外都是人！ 快篩實名制首日「20分鐘就賣完」 快訊／動滋券2.0期限延到8月底！ 再加碼200元 一早就賣6萬份！快篩實名制當機 健保署回應了 勾惡脫面具道歉！首揭真實身份「陳昱瑋」 週日赴約連千毅 預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響