馬力波遭圍62天物資耗盡！　烏軍喊撤退求救：重演敦克爾克大奇蹟

Situation in Mariupol Azovstal growing more dire. Marine commander Serhiy Volyna says ~600 wounded troops in serious condition, w/o meds, in unsanitary conditions; 100s of civilians including many kids, people with disabilities underground. They’re running out of food and water. pic.twitter.com/MaHdsByoBH — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 27, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第64天，被圍攻62天的烏東南港市馬力波（Mariupol）仍有烏軍死守在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內。然而隨著俄軍加大進攻力道、守軍物資日漸匱乏，烏軍海陸第36旅指揮官呼籲西方領導人組織一場就像是二戰知名的同盟國「敦克爾克（Dunkirk）大撤退」行動，將廠內守軍和平民救出。

▲烏克蘭南部港城馬力波的亞速鋼鐵廠被圍62天。（左圖／翻攝推特「@ChristopherJM」／右圖／路透）



綜合外電報導，烏軍第36獨立陸戰旅指揮官伏林那（Serhiy Volyna）呼籲西方領導人「拯救馬力波守軍」，將亞速鋼鐵廠內的烏軍和女人、小孩、老人等平民全數救出，並將馬力波和法國敦克爾克相比，「馬力波是我們的敦克爾克」。

二戰初期1940年，英、法軍隊難以對抗納粹德國的閃電戰，大約33.8萬名官兵被逼退到法國西北海岸的敦克爾克，眼看法國守軍和數十萬英國部隊即將在灘上遭德軍殲滅擄獲，英國動員海軍並徵收平民船隻，渡過英吉利海峽協助軍隊撤離，原本大部隊安全撤離被視為不可能的任務，但最終英國成功撤出超過30萬名的英軍與盟軍部隊，為二戰後續反攻成功保留了實力。這段歷史之後被拍成電影如2017年的《敦克爾克大行動》等。

伏林那表示，鋼鐵廠內目前有600名傷者，包括烏克蘭官兵和平民，在俄軍圍困和重新發起進攻下，已經嚴重缺乏能夠救治傷者的藥品，也沒有足夠的食物和水，「這裡什麼東西都缺，沒有藥品、沒有人力可以幫助傷患。」他說鋼鐵廠內有數以百計的平民，孩童數十人，「這裡很多人都拿著拐杖，很多老年人。」

伏林那說他先前已經求救各國外交官、領導人甚至羅馬教宗，幫忙馬力波的烏克蘭人撤退，「今天是1940年，今天也是2022年。這裡的人就要死了，傷患會病死，活著的人會戰死。」

俄軍先前不斷轟炸亞速鋼鐵廠，發動幾波進攻後卻仍打不下比大安森林公園大44倍的廠區，而且這座蘇聯時期建造的鋼鐵廠，當初設計將核戰末日考量進去，地下6層樓設施宛如碉堡，複雜且龐大。俄國總統普丁於是下令改採包圍消耗戰，但近日又恢復幾波攻擊。

俄軍先前提議設立人道走廊，讓廠內平民撤離，但有鑒於俄羅斯轟炸平民的糟糕紀錄，加上附帶的條件，基輔當局拒絕談成協議。