快訊／美眾院一致通過助台恢復「世衛觀察員」　拜登料將簽署法案





▲拜登預料將簽署恢復台灣在WHA觀察員的法案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院周三（27日）一致通過法案，敦促國務院提交計劃，幫助台灣恢復在世界衛生大會（WHA）的觀察員地位，讓台灣能在面臨中國政治壓力的同時，提升國際地位抗衡。這項法案參議院去年8月已經通過，因此兩院通過後已將法案交付總統拜登，預料拜登將會簽署通過立法。

綜合外電報導，美國眾議院以425比0的票數一致通過法案，目前已經送交白宮：國會助理們表示，他們預期總統拜登會簽署立法。台灣面臨中國的強力政治施壓，多年來被排除在世界衛生組織（WHO）等國際性組織之外。

該法案要求國務卿建立一項能夠幫助台灣恢復世衛大會觀察員地位的計畫，讓台灣能在2017年被除名後，重回國際舞台。

民主黨眾議員康納利（Gerry Connoll）在會中讚賞台灣的防疫作為，表示在全球多國破百萬、破千萬例確診之際，擁有2350萬人口的台灣仍只有3.7萬確診病例，而且台灣在疫情期間還與國際分享醫療專業、提供個人防護用具等，「台灣對國際醫療安全的領導和貢獻，證明了台灣應該要成為世界衛生大會的一部分。」



台灣在2020年初自中國武漢爆發不明肺炎之後，即第一時間向WHO示警，但當時未獲重視，之後證明台灣的早期示警原本的確可能為當時的國際社會提供幫助，這3年來也加強了美國對台灣的支持。