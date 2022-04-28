網傳「兒童發燒2救急藥物」　藥師回應：冤有頭債有主

▲確診人數愈來愈多，許多民眾紛紛搶購快篩試劑、消炎止痛藥等，造成市面上大缺貨。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

近來家長群組瘋傳一則貼文，是由一位知名醫師撰寫，文中寫道「新北中和2歲男童的家長，若知道耐適恩與紅黴素，4/14早上男童發燒就馬上讓他服用，也許可以撿回一命。」

醫師同時補充，耐適恩（Nexium 40 毫克）1顆、紅黴素（Erythromycin 500毫克）早晚各吃一次（成人劑量），兒童以成人60公斤體重等比例減低劑量。內文中寫道，「請把這處方傳出去，疫情期間，兒童發燒，先吃耐適恩與紅黴素，篩檢可做可不做。」

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發文後，這位醫師似乎覺得不妥，因此便刪除文章，不過卻已有家長備分，且廣為分享流傳。

▲藥師公開抨擊該位醫師亂傳偏方，提醒民眾濫用藥物恐怕造成無法挽回的憾事。（圖／翻攝自張小風臉書）

這樣未經臨床研究證實的推斷，雖也有部分醫界人士贊同，但更多人覺得不妥，不少藥師、感染科醫師都大加撻伐，甚至說孩子出事一定要冤有頭債有主，請找這位醫師負責。

《張小風藥師的藥學人生-Pharmalife》臉書粉絲頁就公開撻伐，發文批評「作為一位受過實證訓練的藥師，我最不能忍受的就是這種亂傳偏方的行為，特別是醫療人員自己帶頭亂傳。」

張小風藥師認為，紅黴素（Erythromycin）的交互作用又多又複雜，有些藥物跟紅黴素併用，不僅可能會發生致死性的心律不整，也有可能發生無法逆轉的骨髓抑制。

張小風問「你有處理過在家醫科診所開秋水仙素colchicine（常用於治療痛風），在內科診所開紅黴素，病人一起吃了之後產生嚴重的骨髓抑制，來急診白血球被壓制到剩不到100顆，最後死於嚴重感染的嗎？」如果沒有，你怎麼會有勇氣去讓民眾試這種沒有臨床實證支持療效的高風險配方？

中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音也贊同張小風的看法，認為不要隨便濫用藥物，「這是會害死人的處方！」

那可以先準備哪些藥物與物品？中醫處方「清冠一號」公費補助已經上路，染疫的藝人徐乃麟也公開表示「早備好清冠一號」。中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，確診者在居家照顧期間，可以使用健康益友APP、中醫師公會官網、即將上架的中醫1.0 APP，或者直接致電各縣市的諮詢專線，找到中醫師協助診療取得清冠一號。再由親友協助領藥，或者由中醫院所送藥。

中醫師林芷瑜提醒，要確診陽性或有喉嚨痛等感冒症狀才能服用清冠一號，若想作預防之用可採用防疫茶，一般民眾都能提升抵抗力。防疫茶配方如下，黃耆3錢、防風2錢、白朮2錢、藿香2錢、桂枝2錢、薄荷3錢、桑葉3錢、魚腥草3錢，藥材先以冷開水過水沖洗，再燜泡於600c.c.熱水20分鐘，每日可2服。

▲清冠一號屬於處方藥，適合確診或已有相關症狀者服用，若想作為預防保健，建議諮詢中醫師調整配方。

藥師公會也推薦6大類常備藥物，以因應Omicron變異株所引起的常見症狀，包括喉嚨痛、發燒、流鼻水等，萬一確診隔離可以幫助緩解症狀。

1.解熱止痛藥

常見解熱止痛藥包括乙醯胺酚、布洛芬，由於中樞止痛藥可提高人體對痛感閾值、降低體溫，服用後可以幫助減少不適症狀，並儲備體力對抗病毒，只要療效相同，不必執著於特定品牌。

2.止鼻水藥（抗組織胺）

由於Omicron輕症症狀像一般感冒，流鼻水也是常見的症狀之一，因此可以預先購買止鼻水藥（抗組織胺），以在症狀發生時能及時緩解。

3.止咳化痰藥

若有咳嗽症狀，或出現有顏色的痰液，建議服用化痰藥水或是錠劑幫助緩解。

4.腸胃藥、電解質補充劑

除上呼吸道症狀，由於新冠肺炎患者有時也會出現腹瀉等症狀，建議可以常備具止瀉功能的腸胃藥，在另一方面，也可預防在家吃壞肚子造成腹瀉、腹脹；另外，為避免腹瀉到脫水，也建議準備電解質補充劑以備不時之需。

5.體溫計、血氧機

監控體溫及血氧，是觀察是否從輕症轉換成中、重症的必須動作，因此建議常備體溫計、血氧機監測生理數值及身體狀況；若家中沒有這些器材，可自身觀察是否出現呼吸困難、喘，或是有無指甲、嘴唇發青的情形，若有則須儘快就醫。

6.維生素B、C

適時補充維生素B、C可以幫助增加抵抗力，且兩者均屬於水溶性藥物，較不易傷身，可作為疫情間常被藥物選項。

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