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普丁傳聲筒：一枚「撒旦2」夷平英國！　俄外長警告北約恐爆三戰

▲▼俄國官媒主持人、知名名嘴索洛維約夫（Vladimir Solovyov），有「普丁傳聲筒」的稱號。（圖／翻攝推特） 

▲俄國名嘴索洛維約夫有「普丁傳聲筒」的稱號。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄國官媒主持人、名嘴索洛維約夫（Vladimir Solovyov）先前在節目上散佈「英國計畫核攻擊俄羅斯」的消息，他27日接著呼籲俄國總統普丁，將日前完成測試、可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈「薩爾馬特」（Sarmat）拿來夷平英國，「一枚薩爾馬特就代表可以消滅一個英國。」俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前也嗆聲，北約軍援烏克蘭，實質上已經向俄羅斯宣戰，警告可能會發生核武攻擊和第三次世界大戰。

綜合外電報導，有「普丁傳聲筒」之稱的親俄名嘴索洛維約夫，27日在和俄羅斯聯邦航太局（Roscosmos）局長羅戈津（Dmitry Rogozin）連線對談時，刻意在鏡頭前秀出筆電螢幕後方大大的白色「Z」字，在烏克蘭作戰的俄軍部分坦克和車輛上，也都漆有「Z」字。他說英國近來的舉動完全是野蠻人的行為，普丁應該下令動用「薩爾馬特」洲際彈道飛彈夷平英國。

「薩爾馬特」是俄羅斯本月中才成功試射完的新型洲際彈道飛彈，根據俄國防部的說法，薩爾馬特能夠搭載10枚大型熱核彈頭或16枚小型熱核彈頭，或兩者結合，以突破敵人的飛彈防禦系統。薩爾馬特是一枚重達100噸的戰略彈道飛彈，射程約為6200英里（約9978公里），有能力摧毀相當於德州或法國國土面積大小的地區。此外，其每一枚彈頭都能瞄準不同的目標。薩爾馬特是用來取代蘇聯時期的「撒旦」（R-36 Voevoda）飛彈，因此也被稱為「撒旦2號」。

拉夫羅夫表示，北約軍援烏克蘭的武器將被俄國視為「合法打擊目標」，烏克蘭西部的軍武儲存設施已多次被俄軍打擊，「還有別的可能嗎？北約，實質上，是透過代理人和將代理人武裝起來與俄羅斯宣戰，戰爭就是戰爭。」

索洛維約夫先前宣稱，英國境內播放的入侵部隊在烏克蘭犯下種族滅絕罪行的影像及報導，包括被折磨的人、被摧毀的家園城鎮等，都只是為了影響英國人民對莫斯科的看法，讓人民做好發動核戰的心理準備。

索洛維約夫更指控擁有核武器的英國，會用戰術核武器襲擊俄羅斯，「為何他們一直指責我們種族滅絕？因為他們認為俄羅斯應該從地球上消失，包括所有俄羅斯人和俄羅斯文化」。

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