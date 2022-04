普丁傳聲筒：一枚「撒旦2」夷平英國！　俄外長警告北約恐爆三戰

▲俄國名嘴索洛維約夫有「普丁傳聲筒」的稱號。(圖/翻攝推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄國官媒主持人、名嘴索洛維約夫(Vladimir Solovyov)先前在節目上散佈「英國計畫核攻擊俄羅斯」的消息,他27日接著呼籲俄國總統普丁,將日前完成測試、可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈「薩爾馬特」(Sarmat)拿來夷平英國,「一枚薩爾馬特就代表可以消滅一個英國。」俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)日前也嗆聲,北約軍援烏克蘭,實質上已經向俄羅斯宣戰,警告可能會發生核武攻擊和第三次世界大戰。

綜合外電報導,有「普丁傳聲筒」之稱的親俄名嘴索洛維約夫,27日在和俄羅斯聯邦航太局(Roscosmos)局長羅戈津(Dmitry Rogozin)連線對談時,刻意在鏡頭前秀出筆電螢幕後方大大的白色「Z」字,在烏克蘭作戰的俄軍部分坦克和車輛上,也都漆有「Z」字。他說英國近來的舉動完全是野蠻人的行為,普丁應該下令動用「薩爾馬特」洲際彈道飛彈夷平英國。

'I am furious about what happened to the Black Sea Fleet’s flagship, Moskva,' said Vladimir Solovyov.



WATCH what he had to say HERE: pic.twitter.com/sJWmg91fjM