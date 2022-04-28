基輔拉倒8公尺「俄烏友誼紀念銅像」　市民歡呼：榮耀歸於烏克蘭

▲基輔市長拉倒了蘇聯時期建立的「俄烏友誼紀念銅像」。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，烏克蘭當局在26日， 拆除了基輔市中心一座巨大的蘇聯時代紀念銅像，當時設立的目的，是為了象徵「俄羅斯和烏克蘭之間的友誼」，現在將它拆除，作為對莫斯科下令入侵的回應。

根據《路透社》報導，這座 8 公尺高的銅像，描繪了一位站在基座上的烏克蘭和俄羅斯工人，高高舉起蘇聯的友誼勳章，這座雕像位於一座巨大的鈦合金「人民友誼拱門」（People's Friendship Arch）下方，該拱門建於 1982 年，以紀念蘇聯建國 60 周年。

▲銅像被拉倒後，現場大約民眾歡呼「榮耀歸於烏克蘭」。（圖／路透）



基輔市長克里契科說，「我們現在看到了這種『友誼』是什麼——對烏克蘭城市的破壞……殺死了數以萬計的和平人民。我相信這樣一座紀念碑現在有著完全不同的意義。」

▲銅像的頭，是最先被移除的部分。（圖／路透）



工人們首先移除了兩個青銅頭中的其中一個，它發出一聲空洞的鏗鏘聲落到地上。

隨著起重機將紀念碑抬起，再逐漸降低到地面，現場大約100人群歡呼「榮耀歸於烏克蘭」等口號。

現場一名女性表示，「我們不應該與侵略者國家有任何關係……沒有友誼，沒有關係，什麼都沒有」。

▲「人民友誼拱門」被改名為「烏克蘭人民自由拱門」。（圖／路透）



克里契科說，拱門將保留在原地，但更名為烏克蘭人民自由拱門（Arch of Freedom of the Ukrainian People）。

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