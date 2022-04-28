快訊／快篩實名制「插第1張卡就當機」！藥師傻眼：實在有點慢

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

記者林敬旻、李佳蓉／台北報導

家用快篩實名制自今（28）日上路，依照身分證字號尾數分流，今為週四開放雙號民眾購買。上路第一天，《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪藥局，排首位的民眾一早7點就來排隊，但全台4000多家藥局也導致健保卡系統無法負荷，9點一到「插第一張卡」就當機，藥局已向健保署反映，希望能盡快搶修。藥師忍不住嘆氣，「實在有點慢」。

快篩實名制太夯，有民眾一早拿著板凳就到現場排隊，記者直擊藥局發現因為系統當機導致操作延遲，9點一到藥師插第1張卡就當機，原本10秒即可過卡，但現在需花1分鐘，藥師也緊急應變，「現在只要突然當機馬上重新登入」，希望民眾購買不卡關。

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為加速購買流程，在經過民眾同意後藥局會先取得民眾身分證字號及健保卡，事後再登錄。並提醒民眾今天為尾數雙數購買，不一定要本人，一人一卡，若要買第二份需重新排隊。

▲快篩實名制健保卡系統一度卡關。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心表示，家用快篩試劑實名制實施重點如下：

一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。

二、販售地點：全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。

三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。

四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。

五、販售價格：1人1份5劑，共500元(醫材原則售出，概不退換)。

六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

七、販售份數：至少5,000萬劑，1,000萬份(人次)。

八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。