今天就會破萬例！名醫推算至少要熬3個月「6月達高峰」

▲新冠篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

昨天國內單日本土病例來到8822例，再創新高，指揮官陳時中更坦言，今天幾乎一定超過1萬例。感染科專家黃高彬表示，現在民眾就是盡量避免去人多的地方，像是聽演唱會、去大型宴會場所等人擠人的地方，或者是唱KTV、八大場所等娛樂先不要。另專家也以新加坡經驗推算，國內疫情至少會維持3個月，估計6月來到高峰，這段期間都應該謹慎。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中昨指出，指揮中心針對疫情循環評估，到本月底單日病例平均數約1.3萬，而最高也可能到1.9萬；至於疫情高點，低推估單日確診4.5萬、高推估10萬，還有備援計劃大於10萬。

感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，鄰近的新加坡是去年12月底開始爆發疫情，一直到2月來到高峰，3月底、4月初疫情慢慢下降，整個過程耗時約5個月。至於台灣，疫情從4月開始升溫，估計類似狀況維持短則3個月，長則4~5個月。

針對單日破萬例，民眾應該如何看待，黃高彬指出，現在最重要的就是靜觀其變、不要亂跑到人多的地方，現在社區內充滿病毒，像是唱KTV、八大等密閉又容易與不特定對象碰面的場所少去，人多的地方也要避免，例如大型宴會場所，還有近期才傳出很多確診的演唱會活動。

接下來母親節，勢必有一陣團聚、聚餐潮。黃高彬笑說，母親是全世界最偉大的，家族裡面的人一起吃飯沒關係，在外用餐也可以，但其他人潮聚集活動則「先不要」。

黃高彬也建議，現在病例大增，PCR篩檢量能必須增加，建議加入中型醫院來一起進行採檢；另有部分民眾因為對健保的依賴性，確診後堅持住院、急診人滿為患，指揮中心應該進行病例定義修改，避免患者擠到大醫院的情況。針對居家隔離3+4政策，則建議指揮中心加強宣導，讓民眾更瞭解措施。