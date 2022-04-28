養出亮麗黑髮！全聯獨家「美吾髮漢方賦黑」用東方本草喚回烏黑亮澤

▲俗話說「頭髮是人的第二張臉」，對於輕熟齡來說「維持一頭亮麗黑髮」，更是不可忽視的日常保養工作！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

生活壓力大，白髮困擾現在就連2、30歲的大學生、輕熟男女也都有，要怎麼維持秀髮青春已成為所有愛美女性、重視帥氣男子的日常課題。

養出健康黑髮不難！先從良好日常習慣＋食補做起

和臉部肌膚保養一樣，保養黑髮這件事，愈早開始愈好！維持良好生活習慣是基本，如果能配合運動，紓解身心壓力，也是能讓白髮「晚一點找上你」的方法之一。

▲即使是輕熟齡上班族，因為受到日常作息不正常或壓力過大等影響，不時就會有幾根醒目的白髮出現。（圖／資料照）

從食補下手，多攝取黑芝麻、何首烏也能有幫助，但不可能每餐都吃好吃滿，幸好這些精華透過技術，已經能添入每天都會接觸的洗護產品中。

照顧台灣人秀髮40多年的「美吾髮」，目前就在「全聯」獨家推出「漢方賦黑洗護系列」，以珍稀的東方3種本草植物「何首烏、人蔘、黑靈芝」萃取，再加上「專利胜肽」，針對白髮問題根源多管齊下，給秀髮最極致的賦黑養護。

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「一洗二護三養髮」 用頭皮精華，養出亮麗黑髮

想和黑髮在一起長長久久，要從根本的保養做起！第一步先用逆齡洗髮精溫和清潔，接著第二步，透過逆齡潤髮乳，給予秀髮呵護，在家就能洗出一頭保水又柔順、就像天天上髮廊的光澤秀髮。漢方賦黑洗護系列，貼心為所有髮質量身打造，無論是油性細軟髮「追求蓬鬆豐盈」、乾性毛燥髮想要「柔順不糾結」，都能輕鬆選到最適合使用的產品。

▲美吾髮推出的「漢方賦黑」洗髮精，貼心為中乾性、油性髮質設計出不同配方。逆齡柔順洗髮精（左）適合想洗出柔順不乾澀的中乾性髮質，逆齡豐盈洗髮精（右）適合擔心洗後容易出油扁塌的油性髮質，延長髮質、造型的蓬鬆豐盈感。（圖／記者黃克翔攝，下同）

使用漢方賦黑洗護系列，完成基本的「一洗二護」後，就是最重要的「保養」步驟－使用後免沖洗的「逆齡胜肽養髮液」。用法超簡單，只要在洗髮後擦拭頭皮和頭髮的多餘水分，將養髮液噴在頭皮上，用指腹輕輕按摩幫助吸收即可，頭皮會感受到養髮液帶來的微涼感受，彷彿把日常累積的壓力一併消除，舒緩體驗超療癒。經實測，使用連續3個月後，透過影像分析發現竟然「賦黑得很有感」，和食補一樣，有機會能讓頭髮返回年輕時的光采動人。

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▲▼日常除了最基本的洗護步驟，現在不妨再加上質地輕盈的養髮液，為頭皮、頭髮注入營養，以深層保養扭轉髮齡。



▲針對灰白髮的保養新亮點——逆齡胜肽養髮液，有如「頭皮超級精華」。

全聯獨家＋線上通路優惠同步中！趁5月檔期與媽媽一起養髮

養髮這條路需要有耐心，更要及時開始！美吾髮近日也祭出多種豐富組合價與優惠折扣，等不及的人可以直衝獨家的實體通路「全聯門市」，或到線上通路「美吾髮蝦皮官方旗艦店」、「美吾髮購物網」一指下訂送到家，適逢5月寵愛媽咪的日子，更是時候揪媽媽體驗居家頭髮SPA保養，以青春秀髮加持女神光環。

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▲▼針對中乾性髮質，美吾髮推薦直接購入柔順組（上）：柔順洗髮精＋修護髮膜＋養髮液；油性髮質則適用豐盈組（下）：豐盈洗髮精、逆齡潤髮乳、養髮液。

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