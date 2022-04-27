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北海道11死船難事件解密！　船公司社長「土下座」下跪10秒道歉

▲▼北海道船難至少11死，社長土下座下跪道歉10秒。（圖／路透）

▲北海道船難至少11死，社長土下座下跪道歉10秒。（圖／路透）

文／中央社

日本一艘載有26人的北海道觀光船，4月23日出海後通報船首進水後失聯，至少已11人不幸罹難。船公司社長今天（27日）現身舉行事發後首場記者會，以「土下座」方式跪地致歉約10秒。

這艘觀光船23日在北海道知床半島海域失聯，船上26人已知11人罹難、15人下落不明，船體也尚未獲尋，相關單位持續在事發海域搜救。

日本讀賣新聞、日本放送協會（NHK）報導，失聯觀光船的船公司「知床遊覽船」社長桂田精一，今天在北海道斜里町內一處飯店舉行記者會。

桂田在記者會開始先以土下座方式跪地，針對發生多人罹難船難致歉約10秒鐘，表示接下來將優先考量被害人心情進行後續因應，全力配合並協助相關單位查明事故原因。

●跟船長討論後附帶條件決定出港

桂田談到事發當天上午與船長對話內容說，23日上午8時左右跟船長討論當天航程，船長說雖然下午天氣會變差，但上午10時出發的航班是有出港可能。

桂田說，跟船長談話當下風浪都不大，所以跟船長講好，如果海上天候不佳就必須返航，作為當天決定出海的條件。

▲▼ 日本北海道觀光船23日在知床半島附近海域發生下沉意外，船上26人失聯。圖中為日本協助搜救的日本海岸警衛隊直升機。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道觀光船23日在知床半島附近海域發生下沉意外，日本海岸警衛隊直升機前往搜救。（圖／達志影像／美聯社）

有關知床遊覽船公司的無線電天線故障，桂田說，上午8時30分聽到公司內另一名船長通報無線電天線掉落，並在上午9時10分左右通知業者來修理。

桂田說，船長出海仍然可以透過行動電話及跟其他船公司進行無線電通聯，所以並未做出暫停出港判斷。

談到這次出海會發生事故的理由，桂田說，「我感覺是我的疏忽」。有關當天決定出港判斷，他說，到現在因為發生這樣的事故，「我認為是錯誤的」。

目前傳出知床遊覽船疑似未遵守國土交通省提出的「航行標準」。相關單位事發當天有發布強風及海浪警報，也預測可能出現海上風暴，但這艘失聯觀光船依舊出港。

第1管區海上保安本部認為失聯觀光船有可能在能預知危險的情況下出海，已將涉犯業務過失致死罪嫌納入考量進行搜查。

同樣在知床半島海域經營小型觀光船的船公司社長菅原浩也受訪說，小型觀光船在航行時必須一邊避開漁民設置的定置網，一邊接近知床半島陸地航行，所以船隻操舵非常困難，經驗很重要。

菅原說，以他經營的船公司為例，要當船長須見習4年左右，然後逐步地學習困難航線，最後成為獨當一面的船長。

●知床遊覽船傳過去曾執意出海

談到這次出事的船公司知床遊覽船，菅原說，內部資深船員愈來愈少，幾乎沒有熟悉知床海域的船員。

菅原說，當地一共有4間小型觀光船公司，知床遊覽船過去在其他3間公司都放棄出港時還照常出港，或者是大家商議要中途折返，知床遊覽船的船依舊航行到知床岬，「這種情況每一季大約發生5或6次」。

菅原說，過去曾勸知床遊覽船不要進行危險航行，但有時卻未被對方採納，「我過去就在想這樣做生意真的沒問題嗎」？

北海道放送（HBC）報導，過去曾擔任這艘失聯觀光船5年船長的男性說，社長不懂船也不懂海，「連浪高無法出海時，還會被社長罵為什麼不出海」。

●觀光船出海及失聯過程

失聯觀光船4月23日上午10時從宇登呂港出航，進行約3小時的遊覽航程。

同日下午1時13分，失聯觀光船以無線電回報另一間觀光船公司，「現在在瀑布附近，返港會延遲」。

同日下午1時18分，失聯觀光船再以無線電向這間觀光船公司求助，表示「船首已進水」；這間船公司立即向海上保安廳提出救援請求。失聯觀光船之後也直接聯繫到海上保安廳。

同日下午4時30分左右，海上保安廳的航機先抵達事發海域，並展開搜救行動。

▼北海道船難26人已知11死、15失聯，船體也尚未獲尋。（圖／路透）

▲▼ 日本北海道觀光船23日下沉，當局24日發現救起失聯者。（圖／路透）

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