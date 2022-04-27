澤倫斯基：印尼總統邀請他「參加G20峰會」

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示，印尼總統佐科威邀請他參加G20峰會 。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基27日在推特發文指出，剛結束與印尼總統佐科威（Joko Widodo）的通話，並且邀請他參加今年的G20峰會，感謝印尼方面對於主權領土完整的支持，特別是在聯合國表態明確的立場，另外也討論到了糧食安全問題，非常感激能夠受邀峰會。

根據《路透社》報導，印尼總統府和國務秘書辦公室沒有立即回應置評請求，烏克蘭不是G20成員，但該集團主席之前曾邀請其他國家，以嘉賓的身分參加會議。

《路透社》指出，印尼外交部發言人法扎沙亞（Teuku Faizasyah）沒有立即證實澤倫斯基的邀請，但表示外交部長一直在「協商」並向佐科威報告結果。

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo） 。（圖／路透）



G20譴責俄羅斯入侵烏克蘭，目前已進入第九周，這加劇了地緣政治緊張局勢，給全球經濟帶來了衝擊波，並引發了人道主義危機。

一些G20成員呼籲，將俄羅斯及其總統普丁排除在11月峇里島領導人峰會之外，但印尼表示反對，稱現在決定還為時過早。