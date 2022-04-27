貨車突右轉！女大生碰撞「角力冠軍夢」碎　遭討500萬賠償崩潰

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嘉義貨車突右轉！女大生碰撞「角力冠軍夢」碎　遭討500萬賠償崩潰

▲▼嘉義貨車突右轉！女大生碰撞「角力冠軍夢」碎。（圖／翻攝當事人臉書）

▲嘉義民雄的陳姓女大生在角力比賽上表現不俗。（圖／翻攝當事人臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義一名女大生2月時騎車與一輛小貨車發生碰撞，導致她臉部顴骨碎裂，無法趕上準備已久的全大運，預計要爭奪冠軍的夢想也隨之碎裂，運動生涯也可能因此結束。沒想到，在跟貨車女駕駛進行調解時，女駕駛竟要求500萬元的精神賠償，讓女大生的家屬難以接受，決定提告傷害。

據悉，陳姓女大生2月時騎車行經嘉義民雄某路口，當時貨車先打燈要右轉，但第一個路口沒有轉彎，反而繼續直行，並將右轉燈關掉，第二個路口時突然打燈右轉，導致女大生來不及反應而撞上，傷重送醫。

女大生的教練表示，陳姓女大生從國三開始練角力，高中三年都是全中運的常勝軍，也在全民運動會上拿下銅牌和第5名的獎項，更在全國運動會上拿下第5名。陳女今年升上大學一年級，本打算在4月的全國大專運動會拿下冠軍，為嘉義爭光，卻在運動會前夕發生車禍。

▲▼嘉義貨車突右轉！女大生碰撞「角力冠軍夢」碎。（圖／翻攝當事人臉書）

▲貨車的女駕駛突然右轉，卻向女大生求償500萬元，讓女大生親友難以接受。（圖／翻攝當事人臉書）

女教練說，女大生車禍第2天，她從高雄趕去醫院，當時孩子看到她的第一句竟是，「教練，我以後還能再練角力嗎？」讓她非常心疼。女大生的媽媽透露，醫師認為角力需要推打等動作，難以確定對手不會攻擊到臉部，因此建議不要再進行角力運動，等於間接宣判女兒的運動生涯死刑。

女教練難過地說，雖然車禍已過1個多月，但女大生仍常在半夜驚醒，臉部也會不定時腫脹、大小眼，因此得知女駕駛打燈秒右轉，調解時又跟一名學生以「精神賠償」為由求償500萬元，讓她難以接受，「連調解委員會的委員都聽不下去讓孩子家長直接提告，難道您不知道您傷害的是一個孩子的夢想？難道您不知道您傷害的是一個運動員的一生？難道您不知道右轉車要禮讓直行車嗎？」

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