日本深山發現不明「人類頭骨」！　疑3年前失蹤的9歲女童

▲警方懷疑死者正是小倉美咲。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本山梨縣道志村的一座深山23日發現一具年輕人的屍骨，警方獲報後前往調查，並懷疑可能是3年前在附近走失的一名9歲女童的遺體。目前警察已經聯絡女童家屬，並進行DNA鑑定，以確定死者的身分。該名女童3年前在屍骨發現地點的600公尺遠處失蹤。

根據《日本放送協會》報導，住在千葉縣成田市的9歲小學女童小倉美咲，3年前跟著家人來到山梨縣的一座露營場露營，然而卻突然失蹤。一名40多歲男子從事發後就作為志工不斷在當地協助搜索，然而他23日前往山梨縣道志村的山中時，卻在路邊發現疑似人類白骨的東西，由於無法確定，因此暫時先拍下照片就返家了。

▲小倉美咲的家屬成立情報募集網站，持續徵集相關目擊消息。（圖／小倉美咲搜索網站）



該名志工回家後不斷透過網路搜索，並在25日再度到現場確認，隨後向6公里外的派出所進行通報。警方獲報後，26日便派出40人的搜查小組到附近搜索，但是除了一開始的部分白骨外，並未找到其他部位的骨頭或是死者的遺留品。27日則繼續派出30人小組到場進行搜索，不過仍無所獲，28日將繼續投入搜查。

警方初步判定尋獲的白骨應該是人類的頭骨，雖然無法辨認性別，但是可以推定應該是年輕人或兒童，經過進一步調查則確定，死亡時間已經超過數年。從女童走失的露營場到警方拉起封鎖線的現場距離約600公尺，但由於山路難行，就算是成人也要步行至少10分鐘。

警方為了確認死者身分，已經聯繫小倉美咲的家屬，並將進行進一步的DNA檢測，以確認死者是否就是她。不過小倉美咲的家人卻堅信屍骨應該不是自家女兒，女兒一定會活著回來。她的母親強調，事發當時也有很多人協助到發現屍骨的地方搜索，但是都沒有看到她。

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