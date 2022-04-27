2.7公尺神轎直撞高壓電線！印度遊行爆死亡意外　釀11死15傷

▲印度阿雅帕神（Lord Ayyappa）的宗教慶典活動發生死亡意外。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印度南部一場宗教遊行活動發生死亡意外，當時高2.7公尺的神轎花車撞到高壓電線，導致現場火花四起，造成至少11人死亡，其中有2名孩童，還有至少15人受傷，死亡人數可能會再增加。

根據《路透社》報導，印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的坦賈武爾區（Thanjavur）27日正在舉行一年一度的阿雅帕神（Lord Ayyappa）的宗教慶典活動，當時有一輛高2.7公尺的神轎花車在遊行的過程中撞到高壓電線，導致包含2名孩童在內共3人當場死亡，其餘8人在送院後仍宣告不治。

▲▼觸電事故造成11人死亡，神轎花車也被燒到焦黑。（圖／路透）



《今日印度》報導指出，當時參加活動的信徒拉著神轎穿過街道，結果一條高壓電線纏著神轎頂端，而這座神轎上的神像還有用水池包圍，導致數十人當場觸電，除了當場遭電擊死亡的信徒以外，還有數十名傷者被送往附近醫院，由於事故地區到處都是水坑，不排除死亡人數會再上升。

當地警方表示，目前現在已經將電力先行中斷，目前正在調查是否有人為疏失。印度總理莫迪也在推特發文表示哀悼，希望傷者盡快康復，同時事故死者可獲20萬盧比（約台幣7.7萬元）賠償，傷者則有5萬盧比（約台幣2萬元）。