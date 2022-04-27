美國官員爆：美對烏情報共享「幾乎實時」　提供大量俄軍詳細情報

▲美國官員爆，美國對烏克蘭提供的情報，幾乎是「實時狀態」。（圖／烏克蘭國防部臉書）



記者林彥臣／綜合報導

美國前任和現任的官員都與美國媒體爆料，在俄軍對烏克蘭發動入侵之際，美國的情報部門就提供了詳細的俄軍行動的詳細情報，包括俄軍飛彈和炸彈攻擊的具體時間和地點，讓烏軍可以將防空系統或戰機撤離到危險區域，並且對俄軍發動反擊。

根據NBC報導，這種近乎實時的情報共享，幫助烏克蘭在戰爭初期，擊落一架載有數百名士兵的俄羅斯軍機，並且幫助擊退了俄軍對基輔附近一個關鍵機場的襲擊。

這是美國官員所稱的與非北約合作夥伴進行的大規模、史無前例的情報共享行動的一部分。

知情的美國官員們說，迄今為止，烏克蘭在對抗規模更大、裝備更精良的俄羅斯軍隊方面發揮了至關重要的作用。

知情官員說，「從一開始，我們就非常傾向於與烏克蘭分享戰略和可操作的情報，它在戰術和戰略層面都產生了影響。在一些例子中，你可以講述一個非常清楚的故事，這會產生重大影響」。

白宮「國家安全委員會」發言人在一份聲明中表示，「我們定期向戰場上的烏克蘭人提供詳細、及時的情報，以幫助他們保衛國家免受俄羅斯侵略，並將繼續這樣做。」

在美國情報的幫助下，烏克蘭幾乎每天都在移動防空系統和戰機，這是俄羅斯無法建立空中優勢的原因之一。

其中一位美國官員說，「俄羅斯軍隊實際上是在曾經建立防空系統的空地上挖坑，這對俄羅斯軍隊的地面能力產生了巨大影響。」