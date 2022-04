俄羅斯不忍了！受夠英國狂挺烏　警告：俄軍隨時可轟炸北約領土

▲俄國外交部發言人警告,俄羅斯在被挑釁的情況下將考慮對英國和北約國家發動襲擊。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

英國在烏俄戰爭中明確支持烏克蘭,國防部武裝部隊副大臣哈佩(James Heappey)甚至還在26日宣稱,英國支持烏克蘭使用西方國家援贈的彈藥攻擊俄羅斯領土,嚴重惹怒了克里姆林宮。俄方隨後警告,它可能會對英國境內的軍事基地發動攻擊,甚至還可能襲擊即將返回基輔的英國駐烏外交官。

據《每日郵報》報導,哈佩26日向泰晤士報廣播(Times Radio)表示,為了防止更多烏克蘭平民在戰爭中死亡,英國有責任支持烏克蘭對俄羅斯的襲擊。他強調,西方國家為烏克蘭提供的武器,射程足以跨越俄羅斯邊境,而烏克蘭將這些武器瞄準俄羅斯的縱深與後勤是完全合法的,如果西方持續提供必要裝備,烏克蘭完全有可能贏得戰爭。

NEW: Britain supports Ukraine's right to attack Russian territory & to use Western-donated munitions to do so, James Heappey declares.



Defence minister tells @TimesRadio that Moscow started the war & it's 'completely legitimate' for Kyiv to target Russia's 'depth' & logistics