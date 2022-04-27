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出港後「機房失火」！北海道船難剛釀11死　日本又有觀光船事故

▲▼日本又有觀光船事故！航行中機房突冒大火。（圖／關門汽船官網）

▲日本又傳出有觀光船發生意外，該船隻在航行間機房突然冒出大火。（圖／關門汽船官網）

記者王佩翊／編譯

日本北海道一艘知床的觀光船23日發生船難，造成11人死亡、15人失蹤，至今仍無人獲救，且搜救人員依然未能找到失事船隻殘骸，然而事發至今才5天，日本又再度傳出觀光船意外。北九州市一艘觀光船出海後機房突然冒出熊熊大火，導致船隻完全無法航行，所幸經救援後，船上43人全數獲救，目前仍在調查失火原因。

根據《富士新聞網》報導，北九州市「關門汽船」旗下觀光船「がんりう」下午1時半出航，沒想到僅僅過了十幾分鐘，就傳出在海面上失火。海上安保部27日下午1時50分接獲通報稱，「船突然開始燃燒。」因此隨即派員前往救援。

根據船員表示，當時火勢是從機房開始蔓延，因此船隻隨即就失去動力，無法航行。當時船上一共有41名乘客、1名船長以及1名船員，共43人，而海上安保本部也立即派出巡視艇進行搜救作業，所幸全員順利獲救，且無人受傷。

海上保安部表示，有關於船隻的失火原因目前仍待調查。がんりう總重19公噸，全長18.9公尺，共可乘載120人。

根據《日本放送協會》報導，這艘船載的全是各家物流公司的員工，當時是為了進行聯合進修才會承包下這艘船，怎知卻發生意外。

另一方面，北海道知床觀光船23日才剛發生船難，雖然相關單位一度透過聲納在失事海域發現大型陰影，但是待搜索人員下海調查後，才發現僅是岩塊。而該場事故已經造成11人死亡，另有15人失蹤。船公司「知床觀光船」社長稍早召開記者會時，則是2度下跪道歉。

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