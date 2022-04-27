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觀光船撞座頭鯨！船隻「60度向後彈飛」　乘客被拋空中驚悚片曝

▲觀光船遭座頭鯨撞飛影片曝。

實習記者蘇敏禎／綜合報導

為了近距離觀看鯨魚神秘模樣，不少人會特地搭船出海賞鯨。不過，墨西哥近日發生一起觀光船遭座頭鯨撞飛的意外，導玫船上乘客被拋飛空中後跌入海中，造成5人受傷，其中包含3名兒童。

根據《LADbible》報導，一群遊客在本（4）月22日前往墨西哥聖靈島（Isla Espíritu Santo）觀光，在返回南下加利福尼亞州（Baja California）首府拉巴斯（La Paz）時，不慎與一頭座頭鯨發生碰撞意外。從影片中可以看到，船隻撞擊到座頭鯨後立刻向後彈飛起來，有些遊客被拋到空中後，撞破船上的遮陽棚，接著掉進海中。

▲▼觀光船遭座頭鯨撞飛。（圖／翻攝自YouTube）

▲遊客被拋到空中，接著掉進海中。（圖／翻攝自YouTube）

當地的民防部門發言人賈西亞（Benjamin Garcia）表示，這起意外事故導致5人受傷，有3人送醫住院，包含一名重傷患者，另外2人則在港口接受治療。賈西亞指出，事發當時船長不知道海中有座頭鯨，「鯨魚突然出現並推撞船隻，有些遊客因此摔倒受傷。」目前被認定為是與座頭鯨擦撞而導致意外，但尚未調查到座頭鯨是否有受傷。

據《Sea Kayak Adventures》指出，南下加州被認為是世界上最重要的賞鯨地點之一，但墨西哥法規規定，觀鯨船須與這些生物保持安全距離。所以也讓人質疑船隻為何以如此高的速度，這麼靠近鯨魚。

 

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