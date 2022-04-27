快篩實名制明起「尾數雙號」先買　憂代買搶光？陳時中：1人限持1卡

▲4/28起實施快篩實名制。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心今(27)日宣布家用快篩試劑販售實名制自明（28）日上路，依照口罩實名制1.0在藥局販售，1人1份有5劑，民眾持健保卡、每個身份證字號在每一輪僅可買一次，並且依照身份證字號尾數分流，明天首日為星期四，開放雙號民眾購買。另由於可代購不限本人，外界也憂心一下就被搶光，指揮官陳時中表示，「排隊時還是一人一卡，你可以拿別人卡來排，不要一人很多卡」。

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▲新冠肺炎快篩試劑。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心表示，家用快篩試劑實名制實施重點如下：

一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。

二、販售地點：全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。

三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。

四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。

五、販售價格：1人1份5劑，共500元(醫材原則售出，概不退換)。

六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

七、販售份數：至少5,000萬劑，1,000萬份(人次)。

八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。

▲快篩實名制懶人包。（圖／藥師公會全聯會提供）

另口罩實名制1.0從2020年2月6日實施，歷時2年多，將於4月30日完成第一階段的任務(多數藥局轉為販售快篩試劑實名制)，5月1日起欲購買口罩實名制的民眾請至145家藥局購買（藥局名單可至食藥署官網查詢）。

陳時中強調，這不是一個急性情況，請民眾不要急，會一直撥付下去，一天200萬劑次，一定領得到。這次至少準備5千萬劑相當1千萬人份，等大家來領，一個家庭準備一份就很充足，不要一個家庭有5人就一定要去買5份，大家依照順序買，對台灣防疫才好。