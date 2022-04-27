美國偷偷遞紙條！提供情報助烏抗俄　俄軍戰機未到基輔就被轟爆

▲美國向烏克蘭提供情報，讓烏軍能及時對俄國的攻擊做出反應，並成功擋下俄軍的導彈襲擊。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國最近有多名官員證實，政府在烏俄戰爭期間，首度為非北約國家的烏克蘭，提供了俄軍將要襲擊的時間與地點，而這些情報甚至還讓烏克蘭成功擊退俄軍對基輔附近戰略機場的攻擊。官員表示，美國的相關行徑是前所未有的。

綜合外媒報導，多位現任與前任美國官員向NBC證實，美國在俄羅斯發動入侵行動時，向烏克蘭軍方提供了詳細情報，幫助烏方了解俄軍導彈與炸藥襲擊的確切時間與地點，同時還與烏克蘭分享了俄軍部隊正在何處活動的實時情報，為烏克蘭爭取將防空系統與戰機移出危險地帶，與制定更靈活戰術的機會。

報導稱，美國共享的情報在烏克蘭抵禦俄羅斯對基輔及其周邊地區的攻擊中發揮了重要作用。戰爭初期，烏克蘭靠著美國提供的情報，成功擊落了一架載有數百名士兵的俄國戰機，擋下俄軍對基輔附近戰略機場的攻擊。不過，在美國軍方的要求下，相關成就從未被曝光，因為軍方擔心這會引起俄羅斯的懷疑。

白宮國家安全委員會發言人表示，「自開戰以來，我們就一直定期為烏克蘭提供詳細、及時的情報，幫助他們抵禦俄羅斯的侵略，而我們也將持續這麼做。」一名官員透露，美國過去從未如此大規模地與一個非北約成員國共享情報。