父母至今仍失聯！3歲女童命喪北海道船難　伯父痛心發聲

記者王佩翊／編譯

日本北海道知床觀光船23日發生沉船意外，造成11人死亡、15人失蹤，其中1名孩童已經確認死亡。該名女童與父母從東京一同前往北海道旅遊，怎知卻遭逢劫難，而她的父母至今仍下落不明。她的祖父母接獲消息後隨即前往當地認屍，而伯父則痛心表示，「無論如何都希望可以找到所有旅客的下落。」

根據《日本新聞網》報導，3歲的加藤七菜子原本住在東京葛飾區，日前她與父母一同前往北海道，並在23日搭上了這艘死亡觀光船「KAZUI」。出海後3個小時，KAZUI傳出船頭進水傾斜消息，隨後失聯，海上保安廳積極投入搜救作業，但救援行動因氣候問題數度受阻。如今搜救作業進入第5天，已打撈起11人，皆確定罹難，其中就包含3歲的七菜子。

▲▼北海道知床觀光船發生船難，相關單位啟動搜救，情況卻不樂觀。（圖／路透、達志影像／美聯社）



七菜子的父母則是在失蹤的15人名單中，由於海象不穩定，因此增加了救援難度，搜救人員目前已經重新派出潛水團隊下海搜索。

七菜子的祖父母接獲消息後立即前往北海道當地認屍，看著躺在棺材裡的孫女，兩人不禁淚流滿面地哭喊著她的名字。七菜子的伯父27日前往3人位於東京的家中協助處理後事，他接受記者採訪時表示，姪女是個可愛的孩子，同時也希望可以找到所有人。

根據《時事通信社》報導，海上保安本部先前使用聲納探測，在沉船附近海域水深30公尺處偵測到大型陰影，因此投入搜索，不過仍然沒有在海底找到KAZUI的蹤跡，並發現聲納中的大型陰影只是岩塊而已。

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