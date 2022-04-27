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3+4解隔「沒領到3劑快篩試劑」　陳時中：手上應該有一劑

▲新冠肺炎快篩試劑。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎快篩試劑。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

居隔縮短「3+4」上路後，今（27）日有6.7萬人解除隔離，各縣市衛生局忙翻天。有民眾反應在居隔期間到未收到快篩試劑該如何因應？陳時中表示，「照理來說手上至少會有1劑」，若尚未收到居隔單也沒拿到物資，可以向關懷中心或鄰里長協助，也可以請親戚朋友幫忙到購買快篩試劑應急。

本土疫情持續升溫，指揮中心自4月26日起縮短居家隔離天數為3+4天，同時回溯目前已居隔超過三天者，自4月27日起解除隔離。

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為利實務執行，指揮中心也調整防疫措施，包括不再提供紙本居隔單，改開例「電子居隔書」，另要求在3天居家隔離期間進行1次快篩檢測，4天自主防疫期間進行最多4次快篩檢測，陰性方可戴口罩外出採買生活必需品，但禁止於餐廳內用餐、聚會、聚餐、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

另外，4月26日前已開立電子居隔書者，將由系統自動更新隔離迄日及取消隔離日後重新發送。已隔離逾3天者，一律以4月26日作為隔離迄日；隔離未達3天者，則隔離迄日由系統自動計算為接觸日次日起算3天。

快篩試劑由隔離所在地地方政府發放（總計5支），至回溯之居家隔離對象，4月26日已隔離滿7天者，於解除隔離當日以原先發送之快篩試劑檢測陰性後，可恢復正常生活；其餘居家隔離者，請於解除隔離之自主防疫第1天以原先發送之快篩試劑檢測陰性後，主動洽詢「隔離通知書填發單位」領取後續自主防疫期間所需之快篩試劑，或由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取。

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