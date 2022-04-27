「兒童不明肝炎」恐怖病況曝！3歲妹現1症狀後急速惡化　換肝救命

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐美出現169起兒童不明肝炎病例，已導致1人死亡，17人需肝臟移植，日本也出現疑似個案。英國一起病例為年僅3歲的女童，父母注意到她眼睛發黃後，她的病情在半個月內急速惡化，被迫進入昏迷狀態，所幸在接受父親的肝臟後已經恢復健康，但餘生都得依賴藥物。她治療期間的畫面透過媒體曝光，虛弱的模樣震驚眾多網友。

《每日郵報》報導，英國肯特郡的3歲女童蘿拉-蘿絲（Lola-Rose Raine）出現嘔吐症狀時，父母起初以為只是腸胃出狀況。她的母親麥克尼爾（Jane McNeill）是一名實習護士，3月13日注意到女兒的眼睛變黃後，和擔任保全的丈夫雷恩（Alan Raine）開始感到擔心。

附近醫院檢查結果顯示，蘿拉的肝臟無法正常運作，3月17日送進倫敦國王學院醫院專科病房，診斷出肝炎。醫師21日發現，她的肝炎可能是由腺病毒引起，為這對夫妻帶來一線曙光，因為腺病毒是可以治療的，醫師也為她注射專門藥物。雷恩當時滿懷希望，沒想到2天後，醫師卻說她的病情仍在惡化。

▲ 躺在病床上的蘿拉。（圖／翻攝自Facebook）

蘿拉的肝臟開始衰竭，若無法換肝，幾小時內就會死亡，可能在48小時內送進加護病房。醫師只能讓她進入誘導性昏迷狀態，因為她的肝臟無法將有毒的氨運輸至腎臟後排出體外，使毒素進入大腦，導致大腦腫脹。

蘿拉的狀況越來越糟，隔天列入緊急肝臟移植名單。她的父母都願意立刻移植，但活體捐肝程序需等待3天，雷恩提到，等待的過程彷彿「眼睜睜看著女兒在眼前死去」。檢查結果顯示，雷恩的肝臟與女兒匹配，而當時蘿拉恐怕只能再多活幾小時。

▲ 雷恩毅然決然捐肝給女兒。（圖／翻攝自Facebook）

儘管手術有風險，但雷恩表示，他不是捐肝，就是看著受苦的孩子而心碎，於是在隔天上午馬上開刀，經過長達7小時的手術，捐出左邊肝臟，只為救活已經奄奄一息的女兒。

手術過後，蘿拉的黃疸迅速消退，血液指數也在48小時內恢復正常。經過4周治療，她已經恢復體力，活潑的個性也回來了，將於本周出院，但餘生都得靠藥物控制身體對新肝臟的排斥反應，肚子上也留下一條和爸爸一樣的巨大疤痕。

倫敦帝國學院肝科醫師泰勒─羅賓森（Simon Taylor-Robinson）認為，官方公布的兒童不明肝炎病例可能只是冰山一角，但不須恐慌，因為99%的情況下，肝臟都能再生，演變至需要移植或死亡的機率很低。倫敦大學學院兒科醫師薩特克利夫（Alastair Sutcliffe）也表示，家長不需太過害怕，但若孩子在出生幾個月後就出現黃疸，便需要盡快就醫。

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