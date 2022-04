印度女孩要出家「徒手拔光」整頭黑髮　苦行影片曝光！忍痛換救贖

▲一個女孩正在接受耆那教的剃度儀式,被人徒手拔去頭髮。(圖/翻攝推特@qorosensei)

記者吳美依/綜合報導

印度古吉拉特邦(Gujarat)女孩安吉(Aangi Bagrech)決定成為一名耆那教尼姑,為了遵循入教傳統,必須被人徒手拔掉每一根頭髮、以獲得救贖,也象徵超脫身體痛苦,放棄所有世俗連結,包括家庭及物質享受。她如今將獲得新名字「Hemagi Ratna Shree Ma」,並且展開嚴格的苦行生活。

《印度時報》等外媒報導,安吉從小接觸耆那教,疫情期間與僧侶一起生活近2年,接受師父們的測試後,被認證具有修行資格。父親迪內什(Dinesh)表示,大約5個月前,女兒進行了9天齋戒後,要求剃度,「她拒絕了手機、珍貴禮物及衣服。我們家有個女孩放棄了物質世界,我們全家都感到驕傲。」

▲安吉從小接觸耆那教。(圖/翻攝推特)



據悉,安吉將與一群女性修行者共同生活,不使用電力,只穿簡單白色衣物,並且依靠民眾佈施維生。不管她們前往哪裡,都以步行方式抵達,除非碰上雨季,否則在任何地方都不會停留超過20天。

耆那教是起源自古印度的古老宗教之一,全球約有400-500萬信徒,大部分都在印度西南部各邦。他們比其他印度宗教更重視苦行,許多信徒在商業界經營成功事業,也有些人和安吉一樣,選擇落髮修行,展開徒步遠遊、以乞食維生的生活。

▼影片可能造成不適,請斟酌觀看。



Not everyone has the mental or physical fortitude to take diksha.



Young Jain girls who take the diksha have to undergo the ritual of Kesh Lochan - which is plucking each hair individually.



After this, they are expected to do it by themselves - all their lives. https://t.co/5NbFv49BzM pic.twitter.com/u14u0PqP9d